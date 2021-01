Atriz Eva Wilma é internada na UTI com quadro de pneumonia

Foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva, neste domingo (10), a atriz Eva Wilva, de 87 anos. A artista está com um quadro leve de pneumonia. Ela foi submetida ao teste de covid-19, que deu negativo, e está na UTI por precaução, segundo o G1.

Já o quadro de saúde dela é estável e não apresenta febre.

“A atriz Eva Wilma permanece internada em leito de UTI no Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or. A paciente está em tratamento de uma pneumonia. Encontra-se hemodinamicamente estável e sem febre. O quadro respiratório permanece estável com cateter de O2 de alto fluxo”, afirmou o boletim médico.

Essa não é a primeira internação de Eva Wilma nos últimos anos. Em 2016, a atriz foi hospitalizada na UTI o Hospital Albert Einstein com o diagnóstico leve de embolia pulmonar. Ela ficou três semanas sob tratamento médico e se recuperou bem do problema.

Com 66 anos de carreira, Eva Wilma foi a grande homenageada do Prêmio Cesgranrio de Teatro, que aconteceu em janeiro de 2020 no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No evento, ela falou sobre a importância do trabalho dos atores no discurso de agradecimento do prêmio.

“Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor a ser construído pela harmonia e pelo amor”, destacou a atriz.