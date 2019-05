Atriz norte-americana Doris Day morre aos 97 anos

A atriz norte-americana Doris Day, conhecida sobretudo por sua atuação em filmes de comédia, morreu nesta segunda-feira (13), vítima de pneumonia, aos 97 anos. O anúncio foi feito pela Doris Day Animal Foundation.

A atriz morreu em sua casa em Carmel Valley, na Califórnia. A fundação diz em um comunicado enviado por e-mail que ela estava rodeada de amigos íntimos e "estava em excelente estado de saúde física para sua idade, até recentemente contrair um caso grave de pneumonia".

(Foto: AFP)

Doris Day era conhecida como cantora e atriz em melodramas, musicais e comédias inocentes que fizeram dela uma grande estrela nos anos 50 e 60. Seu trabalho a colocou entre as atrizes de cinema mais populares da história.

No clássico O Homem que Sabia Demais, por exemplo, dirigido por Alfred Hitchcock em 1956, uma canção executada por Doris é essencial para o enlace da trama de espionagem e logo se tornou um dos hits da atriz: Que Será, Será.

A voz cadenciada, a beleza loura e o sorriso brilhante lhe trouxeram uma série de sucessos, primeiro em discos, depois em Hollywood. Doris Day celebrou seu 97º aniversário no dia 3 de abril.

Nos últimos anos, a atriz gastou muito do seu tempo defendendo o direito dos animais. Embora estivesse praticamente aposentada do show business desde os anos 1980, ela ainda tinha um grande número de fãs. (Com agências internacionais).