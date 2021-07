Atriz Paloma Bernardi congela óvulos: 'Me traz uma independência'

Aos 36 anos, a atriz Paloma Bernardi tomou a decisão de congelar os óvulos para ficar mais tranquila com relação ao sonho de ser mãe um dia. Por enquanto, ela está envolvida com o trabalho e a decisão trouxe uma sensação de liberdade, diz.

"Meu desejo de ser mãe existe. É algo que eu quero viver, uma prioridade. Eu sou sempre superprogramada, organizada, planejada... e o tempo passando. Comecei a ficar preocupada com quando a maternidade aconteceria", conta, em entrevista à Quem. "Faz um ano que venho pesquisando vários procedimentos, e conversei com uma vizinha que me apresentou os filhos dizendo serem os seus 'Frozens'", brinca, em referência aos bebês que nasceram de óvulos congelados.

Namorando com Dudu Pelizzari há três anos, ela acredita que um momento de reflexão e autoconhecimento na pandemia ajudou na tomada de decisão. "As coisas acontecem no momento certo, e eu tinha que estar preparada para passar por esse processo", acredita.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Ela diz que sabe que o congelamento não é garantia da maternidade. Ela afirma que para ela agor anão é "tempo certo" para ela ser mãe, por estar envolvida em muitos trabalhos, mas também não descarta a possibilidade de tentar engravidar naturalmente nos próximos anos.

"Potencializar as chances de ter meus filhos me deixa mais tranquila, principalmente por ser de uma maneira saudável. Me traz uma independência. São meus 'Frozens', minha descendência. Antigamente a prioridade da mulher era casar, ter filhos e cuidar da casa. Hoje temos outras prioridades profissionais e coisas à frente, mas isso não anula meu desejo de ser mãe. Só vou jogar mais para frente. Na hora certa isso vai acontecer", diz.