Atriz Paolla Oliveira assume namoro com o cantor Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira, 39 anos, e o sambista Diogo Nogueira, 40 anos, assumiram o namoro na noite de sexta-feira (23). Enquanto acompanhava uma apresentação do cantor em uma casa de shows no Rio de Janeiro, ela foi fotografada com ele nos bastidores.

Os rumores de que Paolla e Diogo estavam juntos estava rolando há um tempo, mas os dois confirmaram para Hugo Gloss. "Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho", disseram.

Após assumirem o namoro publicamente, Paolla e Diogo ganharam a aprovação de famosos, nas redes sociais. Giovanna Lancelotti, Monique Alfradique, Camilla Camargo, Mumuzinho e Karina Bacchiestão entre os que comentaram na postagem feita por Hugo Gloss.

Os dois foram fotografados juntos no final de junho, em uma padaria do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. A atriz estava solteira desde o fim do namoro com o coach Douglas Maluf em abril, com quem ficou por um ano. Já o cantor se separou em fevereiro da advogada Jéssica Vianna. O flagra de Paolla e Diogo foi publicado pelo colunista Leo Dias.

Paolla está longe das novelas desde a Vivi Guedes da novela A Dona do Pedaço, em 2019. Atualmente ela é uma das participantes do Super Dança dos Famosos. Diogo, que teve Covid-19 em agosto passado, voltará a se apresentar no mês que vem, com um show em uma casa de espetáculos do Rio.