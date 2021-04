Atriz processa Marilyn Manson por estupro e tortura nos EUA

A atriz Esme Bianco, que viveu a Ros de Game of Thrones, está processando nos EUA o cantor Marilyn Manson, a quem acusa de estupro e agressão. Desde o início do ano, várias mulheres vieram a público afirmar que foram vítimas de violência sexual do cantor.

Esse é o primeiro caso dos denunciados que chega à Justiça. Em fevereiro, Manson negou todas as acusações, afirmando que todos os casos foram de relacionamentos consensuais.

O caso de mais destaque envolvendo Manson é a acusação de abuso da ex-namorada, Evan Rachel Wood, atriz de Westworld. Essa denúncia atualmente é investigada pela polícia de Los Angeles.

Atriz narra sequência de tortura

Esmé Bianco conta no processo que em 2009 foi drogada, estuprada e agredida em uma sessão de tortura em que Manson usou um chicote - objeto que ele disse ter sido usado anteriormente por soldados nazistas. O documento teve trechos divulgados pelo site TMZ nesta sexta-feira (30).

Ela conta que foi vítima de violência sexual da parte dele também em outras ocasiões, incluindo sempre comportamento agressivo, com golpes, mortidas e chicotadas, sempre sem consentimento.

A violência teria começado quando Esmé fez parte da gravação do clipe "I Want to Kill You Like They Do in the Movies". Na ocasião, forma quatro dias seguidos de agressão, segundo ela conta no processo.

Depois, Manson a levou da Inglaterra para os EUA para gravar um filme de terror, que nunca foi finalizado. Nessa época, foram mais agressões e violência sexual.

O ex-empresário de Manson, Tony Ciulla, é acusado de tráfico de pessoas nesse mesmo processo, por conta da viagem para os EUA, que ele teria organizado.