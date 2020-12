Babu Santana testa positivo para covid-19

Babu Santana foi aos stories do Instagram nesta quarta-feira, 16, para contar aos internautas que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O ator relatou que, em geral, está tendo sintomas leves da doença até o momento Babu confessa, porém, que está com medo. "Eu estou bem, tive sintomas levas, mas a gente já sabe aí toda a trajetória desse vírus. A gente sabe que é uma loteria. A gente não sabe como vai manifestar em cada organismo", declarou.



Na série de vídeos que fez nas redes sociais, Babu Santana garantiu que está em isolamento social e cumprindo todas as normas de segurança sanitária. "Fique em casa, se você puder, saia somente para o indispensável. A gente não sabe como esse vírus age em cada corpo. Por enquanto, comigo está tudo bem", disse.



Muitas pessoas que contraíram o novo coronavírus relatam que têm sintomas leves da doença, mas a parte emocional fica completamente comprometida. Para Babu Santana, se divertir, nem que seja um pouco, no Instagram, pode ser catártico.



Nos vídeos, ele brinca e coloca um filtro nas imagens: "estou tentando dar uma descontraída porque deu um susto, né? Pai tá assustado com esse negócio de covid. Não é brincadeira, o negócio é doideira", ressaltou.



No início de dezembro, Babu Santana esteve na TV Globo para a gravação de um novo projeto na carreira. "Gravações a mil por aqui! Em breve vcs vão poder saber mais dos meus projetinhos aqui na firma", escreveu na época.