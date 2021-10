Bahia abre diálogo para implantação de fábrica de pás para turbinas eólicas em Camaçari

A Bahia iniciou tratativas para instalar uma nova fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O empreendimento será de pás para turbinas eólicas, que são responsáveis pela geração de energia elétrica limpa a partir da rotação provocada pelo vento.

O assunto foi debatido entre o governador Rui Costa e a empresa chinesa Sinoma, que é líder mundial nos segmentos de material de construção e vidros e uma das maiores fabricantes de equipamentos para produção de energia eólica do mundo.

A previsão é que a fábrica tenha 35 mil metros quadrados e quatro linhas de produção de pás, e gere 500 empregos inicialmente. Esse número poderá crescer para até 1.200, quando está prevista a ampliação da estrutura, que será realizada três anos após o início do funcionamento. Ainda não há data para que o negócio comece a funcionar.

"Temos todo o interesse em ter essa fábrica na Bahia, faltam alguns detalhes para que se concretize e o Estado dará todo o apoio para que aconteça o mais rápido possível. Se tudo der certo, acreditamos que em 2022 eles comecem a implantação", afirmou o governador.

Caso a fábrica seja mesmo erguida em Camaçari, esse será o primeiro empreendimento desse tipo que a empresa chinesa implantará fora do país. A escolha pela Bahia aconteceu porque , além de ter um grande número de parques eólicos em implantação, o estado possui condições favoráveis para a instalação da unidade, como terreno e estrutura logística de estradas e porto.

Em sua viagem internacional, o governador Rui Costa também firmou parceria com uma fábrica de camas hospitalares, a Linet; uma fábrica de vacinas veterinárias, a Bioveta; e uma fábrica de chassis de caminhões, a Tatra Trucks, todas da República Tcheca. O governador também se reuniu com empresas que já investem na Bahia, como a alemã Siemens, que fabrica geradores eólicos e a ERG, do Cazaquistão, que está construindo o Porto Sul e a Fiol. Além disso, foi firmada uma parceria científica com um instituto de tratamento de Câncer e a Universidade Técnica da Tchéquia, para troca de experiências e formação de profissionais de saúde.

Rui Costa ficou 12 dias em missão internacional e, além da China, visitou Alemanha, Cazaquistão e República Tcheca. "Foi um período de muito trabalho onde literalmente vendemos o potencial da Bahia para a recepção de novos investimentos. Mostramos que temos as melhores condições e os melhores trabalhadores do Brasil e estamos abertos a iniciativas produtivas que gerem emprego e renda e melhorem a qualidade de vida de nosso povo", disse o governador.