Bahia anuncia a contratação do atacante Ademir, do Atlético-MG

O ataque do Bahia ganhou uma nova cara. Neste sábado (1º), o Esquadrão anunciou a contratação do atacante Ademir. O jogador estava no Atlético-MG e teve os direitos econômicos comprados pelo clube baiano. Ele é o segundo reforço da equipe azul vermelha e branca para a disputa da Série A do Brasileirão. Ele assinou contrato até 2025, segundo nota do clube.

Aos 28 anos, Ademir chega como o principal reforço do tricolor para o Brasileirão até o momento. Com características de lado de campo, o atacante começou a carreira no Patrocinense-MG e rodou por clubes do interior de Minas Gerais até ser contratado pelo time sub-23 do América-MG.

✍???? Chegue mais, Fumacinha! Atacante Ademir, um dos grandes destaques do Brasileirão-2021, é adquirido pelo Esquadrão junto ao Atlético-MG. Leia mais no #SócioDigital ➡️ https://t.co/pYeV3lIypv #BBMP pic.twitter.com/KfCiKFHQ67 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 1, 2023

Diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro comentou que Ademir tem o perfil buscado pelo clube desde o início da janela de transferências porque pode atuar tanto aberto quanto um por dentro: "canhoto, de muita velocidade, que era uma característica que a gente entendia que precisava na montagem desse elenco. Um jogador que num passado recente foi fundamental para o América-MG na Série A, sendo um dos artilheiros do campeonato e também um dos principais nomes daquela edição".

No Coelho, Ademir ganhou notoriedade. Ele foi o destaque da equipe nas temporadas 2020 e 2021, quando marcou 14 e 15 gols, respectivamente. O sucesso do jogador despertou o interesse do Atlético-MG, que o contratou de graça após o contrato com o América-MG, no fim de 2021.

No ano passado, o atacante disputou 68 jogos com a camisa do Galo e marcou oito gols. Na atual temporada, Ademir foi alvo de equipes como São Paulo, Internacional, Santos, Botafogo, além do Toluca, do México, e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Mas o Bahia levou a melhor e ficou com o atleta.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas o CORREIO apurou que o Esquadrão desembolsou 2,5 milhões de dólares pelo atleta (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual).

Ademir é o 17º reforço do Bahia em 2023. Antes dele, o tricolor anunciou a chegada do meia Thaciano, ex-Grêmio. O clube baiano também assinou pré-contrato com o atacante Luciano Juba e corre contra o tempo para fechar com pelo menos mais um zagueiro antes do início do Brasileirão.