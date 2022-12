Bahia anuncia Carlos Santoro como novo diretor de futebol; Freeland deixa o clube

O departamento de futebol do Bahia tem um novo diretor. Nesta quinta-feira (8), o tricolor anunciou que Carlos Santoro vai substituir Eduardo Freeland no setor. Santoro faz parte do grupo City e foi o principal responsável por comandar a transição entre associação e SAF.

O Bahia agradeceu os serviços prestados por Eduardo Freeland, que chegou ao clube em março. De acordo com o Esquadrão, a escolha por Carlos Santoro foi tomada para acelerar o processo de implementação da SAF.

Carlos Santoro tem experiência de nove anos no Grupo City. Até então ele ocupava a Direção de Scouting e Recrutamento do grupo na América Latina, após exercer a mesma função para a América do Sul e também a Gerência de Scout na região.

No currículo, Santoro acumula a participação direta na decisão de mais de 30 contratações do Manchester City como Gabriel Jesus, Douglas Luiz, Kayky, Diego Rosa e Yan Couto. Além disso, participou da montagem dos elencos do Yokohama Marinos campeão japonês em 2019 e 2022; do New York City campeão da Major League Soccer em 2021; e do Bolívar campeão boliviano em 2022.