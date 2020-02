Bahia de Feira contrata o atacante Marquinhos, ex-Vitória

O atacante Marquinhos, revelação do Vitória na década passada, é o novo reforço do Bahia de Feira para a sequência do Campeonato Baiano e Copa do Brasil.

Aos 30 anos, ele foi confirmado como reforço na Arena Cajueiro nesta quinta-feira (20). Antes, o jogador já estava mantendo a forma física no clube de Feira de Santana.

Grande revelação do Vitória na Série A de 2008 ao lado de Willians Santana, Marquinhos tem no currículo passagens por Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Sport, América-MG e Guarani, seu último clube. Pelo time do interior paulista, disputou quatro partidas da Série B no ano passado.

O próximo jogo do Bahia de Feira é na Quarta-feira de Cinzas, contra o Paraná, pela segunda fase da Copa do Brasil. A tendência é que Marquinhos ainda não esteja à disposição do técnico Barbosinha no duelo eliminatório em partida única, em Curitiba.

Pelo Baianão, o próximo compromisso é no dia 3 de março, contra o Atlético de Alagoinhas, em Feira.