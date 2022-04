Bahia de Feira e Juazeirense estreiam com empates na Série D

Representantes baianos na Série D do Brasileirão, Bahia de Feira e Juazeirense estrearam com empates no torneio. O Tremendão foi até o estádio Zenor Pedrosa, no Espírito Santo, enfrentar o Nova Venécia, mas ficou no 0x0.

As equipes fizeram um jogo bem movimentado. O atacante Macajuba chegou a balançar as redes para o Bahia de Feira no primeiro tempo, mas a arbitragem pegou um toque de mão e anulou o gol.

No segundo tempo, foi o Nova Venécia quem teve a chance de abrir o placar, mas aos 30 minutos o atacante Gabriel Beck cobrou o pênalti e o goleiro Alan fez a defesa.

Com um ponto conquistado, o Bahia de Feira agora vai enfrentar a Ferroviária, no próximo domingo (24), às 16h, na Arena Cajueiro. O Tremendão está no grupo 6 da Série D.

Cancão também empata

Pelo grupo 4, a Juazeirense recebeu o CSE, no Adauto Moraes, em Juazeiro. O Cancão saiu atrás no placar já que Charles colocou o CSE em vantagem aos 36 minutos do primeiro tempo.

A reação da Juazeirense, no entanto, foi rápida, apenas dois minutos depois, o lateral Dadinha deixou tudo igual. O próximo compromisso do time de Juazeiro na Série D será no domingo (24), contra o Sergipe, no Batistão, em Aracaju.