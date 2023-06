Bahia despacha o Santos nos pênaltis e está nas quartas da Copa do Brasil

Pode comemorar, torcedor: o Bahia está nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação veio de forma dramática, com vitória sobre o Santos nos pênaltis por 4x3. O jogo, disputado na noite desta quarta-feira (31), na Arena Fonte Nova, terminou empatado em 1x1 no tempo normal.

Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Cauly abriu o placar aos 23 minutos e Bruno Mezenga igualou para o Peixe nos acréscimos, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, coube a Marcos Felipe ser o herói: o goleiro defendeu dois chutes, de Camacho e do mesmo Bruno Mezenga, e garantiu a vaga ao Bahia. Pelo lado tricolor, Ademir parou no santista João Paulo.

É a 8ª vez que o Bahia disputará as quartas de final da Copa do Brasil. Nunca conseguiu passar. O próximo adversário será conhecido por sorteio, em data que ainda será divulgada pela CBF. A fase está marcada para as semanas dos dias 5 e 12 de julho.

Por avançar às quartas, o time baiano garantiu mais R$ 4,3 milhões em premiações. Se conseguir uma inédita ida à semifinal, levará mais R$ 9 milhões.

Junto com a vaga, o técnico Renato Paiva ganhou duas preocupações: Jacaré e Biel. Os dois machucaram a coxa e precisaram ser substituídos, um em cada tempo. Eles serão reavaliados nos próximos dias.

A equipe agora volta suas atenções para o Brasileirão, em que ocupa o 16º lugar na tabela, na porta da zona de rebaixamento. Enfrenta o Fortaleza fora de casa, no próximo sábado (3), às 16h, pela 9ª rodada.

O jogo

Como esperado, o técnico Renato Paiva repetiu a escalação usada no jogo de ida contra o Santos. Sem poder contar com Thaciano, que já disputou a atual edição da Copa do Brasil pelo Grêmio, o treinador optou por Acevedo no meio. Na lateral-esquerda, Chávez foi vetado pelo departamento médico em decorrência de dores no tornozelo, e Ryan foi o escolhido.

Se o Bahia criou boas chances no primeiro tempo do duelo de ida, o mesmo não foi visto na etapa inicial na Fonte Nova. O Esquadrão errava muito e pouco levava perigo ao gol do Santos.

O tricolor chegou a balançar a rede aos 13 minutos, quando Rezende fez um ótimo lançamento para Biel, que recebeu entre os zagueiros, dominou com categoria e soltou a bomba para o fundo da rede. Mas não valeu: ele estava impedido.

Por outro lado, o Bahia conseguiu travar os lados de campo, ponto forte do Santos, que, assim, criou menos ainda. Chegou com perigo apenas aos 15, em chute de Soteldo por cima do gol. Antes, o venezuelano já havia tentado em cobrança de falta e acertado a barreira.

Já na reta final do primeiro tempo, o Esquadrão teve uma grande chance. Biel cobrou falta, Kanu subiu e cabeceou no canto. Mas João Paulo foi buscar e espalmou.

O segundo tempo demorou a engrenar, mas, aos poucos, o Bahia foi crescendo e passando a aparecer mais nas jogadas de ataque. Aos 19 minutos, Cauly achou Everaldo na entrada da área, ele matou no peito e finalizou pra fora.

Quatro minutos depois, a blitz deu certo. Everaldo roubou a bola de Rodrigo Fernández na linha lateral pela direita e cruzou na área para Ademir finalizar de peixinho. João Paulo defendeu, mas deu rebote e Cauly aproveitou. O camisa 8 ajeitou na entrada da área e acertou de canhota no cantinho: 1x0 para o Bahia.

Depois de sofrer o gol, o Santos passou a martelar. Aos 32, causou sufoco depois de uma falha de Marcos Felipe, que errou na saída de bola. Deivid Washington tentou o empate e chutou por cima. Um minuto depois, Ângelo deu ótimo lançamento para Lucas Pires, que finalizou mal. Aos 37, Ângelo arriscou da entrada da área, pra fora.

O Bahia poderia ter matado o jogo aos 41, em contra-ataque puxado por Ademir. Ele tinha a opção de passe, mas mas preferiu arriscar o chute de direita, que Dodi bloqueou e cedeu o escanteio.

No fim das contas, quem fez o gol foi o Santos, com requinte de crueldade. Aos 49, Soteldo bateu escanteio, Bruno Mezenga ganhou de cabeça e empatou.

Cauly começou as cobranças e converteu, assim como Soteldo e Mugni. Na vez de Mendoza, Marcos Felipe tocou na bola, mas ela morreu no fundo da rede. Depois de Acevedo, Patati e Vitor Hugo também acertarem, o goleiro do Bahia defendeu o chute de Camacho. Ou seja, se Ademir fizesse, acabava. Mas ele parou em João Paulo.

O momento era mesmo de Marcos Felipe: ele pulou no canto direito, impediu o pênalti de Mezenga e classificou o Bahia às quartas de final.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Santos - 4x3 nos pênaltis - Copa do Brasil (oitavas de final - volta)

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré (Cicinho), Acevedo, Rezende, Cauly e Ryan (Lucas Mugni); Biel (Ademir) e Everaldo (Diego Rosa). Técnico: Renato Paiva.

Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio (Weslley Patati), Joaquim, Messias e Lucas Pires (Nathan); Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Lucas Lima (Ângelo); Mendoza, Deivid Washington (Bruno Mezenga) e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Estádio: Arena Fonte Nova

Gol: Cauly, aos 23, e Bruno Mezenga, aos 49 minutos do 2º tempo;

Cartão amarelo: Acevedo, Cicinho e Kanu, do Bahia; Rodrigo Fernández, do Santos;

Público: 34.743 pagantes

Renda: R$ 1.036.925,00

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Luiz Claudio Regazone (RJ).

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)