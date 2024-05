SAIBA RECONHECER

Veja o que configura trabalho análogo à escravidão

A Bahia resgatou 87 pessoas de condições de trabalho análogo à escravidão em 2023. Neste ano, houve pelo menos outros 36 resgates. O número poderia ser maior, não fosse o estado de greve em que os auditores fiscais baianos se encontram. Ainda mais recentemente no estado, 38 empregadores foram incluídos no Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, também conhecido como lista suja. Todo esse cenário escancara o tamanho do problema enfrentado pela Bahia, mas antes é preciso reconhecer os sinais. Afinal, o que pode configurar trabalho análogo à escravidão?