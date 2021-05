Bahia deve receber nova remessa com 60 mil doses de Coronavac neste sábado (8)

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta (7), que iniciou a distribuição das quase 1 milhão de doses recebidas na última quinta (6), do Instituto Butantan. De acordo com o Governo Federal, 60.200 doses serão destinadas à Bahia.



A expectativa do Governo da Bahia é que a remessa chegue neste sábado (8) em Salvador. No entanto, o Ministério da Saúde ainda não divulgou detalhes sobre horário previsto para a chegada das doses.



A falta de doses da vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan já afeta 10 das maiores cidades da Bahia.



No plano de imunização para este sábado (8), Salvador segue com a aplicação de 2ª dose da Coronavac suspensa por falta de vacina. Ao menos 65 mil pessoas na capital tiveram a data de recebimento da 2ª dose alterada por conta do atraso. Portanto, mesmo com as doses que devem chegar neste sábado, parte do público seguirá em atraso na aplicação da 2ª dose.



Essa é a 18ª distribuição de doses coordenada pelo Ministério da Saúde. A Bahia já vacinou, desde o início da campanha de imunização, 2 milhões 630 mil 872 imunizados com a primeira dose e 1 milhão 240 mil 151 com a segunda dose.