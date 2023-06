Bahia empata sem gols com o Fortaleza e pode terminar rodada no Z4

O Bahia entrou em campo na Arena Castelão, na tarde deste sábado (3), sob a expectativa de embalar de vez na temporada, depois da classificação, nos pênaltis, na Copa do Brasil. Mas a realidade não correspondeu. O tricolor ficou no 0x0 com o Fortaleza, ampliou o jejum sem triunfos e ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Com o empate sem gols, o Esquadrão chegou aos 8 pontos e assume, por enquanto, na 15ª colocação. Mas terá que secar os concorrentes logo abaixo na tabela, que ainda jogam na rodada. O Cuiabá, também com 8 pontos, visita o Goiás, com 7, no estádio da Serrinha, no domingo (4). Já o Vasco, com 6, recebe o Flamengo no Maracanã na segunda-feira (5).

O resultado também aumentou a sina do Bahia na temporada. Agora, já são sete jogos sem vencer, sendo cinco pelo Brasileirão.

O Esquadrão agora ganha uma semana livre para treinamentos. O time do técnico Renato Paiva só volta a entrar em campo no próximo sábado (10), às 18h30, quando recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada. Acevedo será desfalque por suspensão, já que, diante do Fortaleza, levou o terceiro amarelo.

???? Esquadrão somou um ponto fora de casa e terá uma semana até o duelo contra o Cruzeiro, no sábado (10). Jogo, que seria 21h, passou para 18h30. #BBMP@Mauricia1 ???? https://t.co/Fz0rOvrDao — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 3, 2023

O jogo

Para enfrentar o Fortaleza, o técnico Renato Paiva optou por uma escalação mais defensiva, povoando o meio de campo com três jogadores de marcação: Rezende, Acevedo e Thaciano. Cauly, que vinha de uma intensa sequência de jogos, começou no banco. Já para o lugar dos lesionados Jacaré e Biel, ganharam chance entre os titulares Cicinho e Ademir.

O Bahia começou o jogo com dificuldades. Diante de um Fortaleza agrupado, que trabalhava melhor a bola, o Esquadrão não conseguia elaborar jogadas ofensivas. Pouco incomodado até então, o Leão do Pici ganhou a primeira chance aos 9 minutos, com cabeçada para fora de Thiago Galhardo.

A partir dos 15 minutos, o Tricolor de Aço entrou no jogo. Se organizou, fechou os espaços e passou a ameaçar, principalmente nos contra-ataques. Poderia ter aberto o placar em lance que começou com roubada de bola de Rezende e contra-ataque pela esquerda. Ryan fez o cruzamento buscando Everaldo, mas a defesa adversária cortou.

Aos 19, Everaldo encontrou Thaciano invadindo a área. O meia lançou para Cicinho na cara do gol, o lateral dominou no peito, mas adiantou e João Ricardo defendeu. Um minuto depois, mais uma chance: Thaciano, de fora da área, arriscou o chute e mandou por cima da meta.

Aos 26, foi a vez de Ademir tentar de longe, para fora. O mesmo atacante voltou a ter oportunidade em cobrança de falta aos 39. O camisa 7 colocou por cima da barreira, mas João Ricardo defendeu.

No fim, houve apreensão com o atacante Guilherme, que trombou com Marcos Felipe e precisou deixar o campo de ambulância. Depois disso, o Fortaleza fez pressão e pediu pênalti em dois lances consecutivos, mas os times foram para o intervalo com o 0x0 no placar.

O Fortaleza voltou para o segundo tempo em busca do gol. Ainda aos 2 minutos, Pikachu tentou a finalização, mas mandou torto e sem perigo para Marcos Felipe. Na sequência, Lucero teve duas chances seguidas. Na primeira, por cobertura, só que errou a mira. Na segunda, Pikachu recebeu e tocou no meio da área para o atacante argentino, que cabeceou livre, para fora.

A partir daí, o jogo ficou bastante truncado, com muitos erros de passe dos dois lados. Aos 33, Caio Alexandre saiu em contra-ataque e lançou para Galhardo, mas Gabriel Xavier salvou o Esquadrão. Um minuto depois, foi a vez de Everaldo sair em velocidade, só que adiantou demais a bola.

O Bahia só assustou na etapa, de fato, já nos acréscimos. Cicinho avançou e cruzou na medida para Vinícius Mingotti. O atacante finalizou de primeira e tirou tinta da trave do Fortaleza, aos 47. Dois minutos depois, o rival chegou a balançar a rede com Zanocelo, mas o árbitro anulou o lance por impedimento de Lucero na origem do lance

FICHA TÉCNICA



Fortaleza 0x0 Bahia - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Vinícius Zanocelo) e Pochettino (Lucero); Calebe (Silvio Romero), Romarinho (Guilherme, depois Yago Pikachu) e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo (Gabriel Xavier); Cicinho, Acevedo, Rezende (Diego Rosa), Thaciano e Ryan; Ademir (Cauly) e Everaldo (Vinicius Mingotti). Técnico: Renato Paiva.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza

Cartão amarelo: Vinícius Zanocelo e Titi, do Fortaleza; Acevedo, Cicinho e Everaldo, do Bahia;

Público: 36.925 torcedores pagantes

Renda: R$ 371.921,00

Arbitragem: João Vitor Gobi, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).