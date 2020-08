Bahia empresta atacante Rogério ao Sport

Emprestado pelo Bahia ao Ceará no início da temporada, o atacante Rogério vai disputar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. O jogador foi repassado ao Sport e vai defender o time pernambucano até maio do próximo ano.

Aos 29 anos, Rogério foi contrato pelo Bahia no passado justamente após deixar o Sport. No tricolor, o atacante não conseguiu um bom desempenho. Foram 26 jogos e apenas dois gols marcados.

No início do ano, Rogério foi emprestado ao Ceará, mas não também não conseguiu emplacar no time alvinegro. Pelo Vovô, ele fez apenas oito jogos.

Rogério tem vínculo com o Bahia até maio de 2021. Assim, ao final do empréstimo para o Sport o jogador ficará livre no mercado.