Bahia estreia contra Botafogo no Brasileiro feminino; veja tabela

A CBF divulgou nesta sexta-feira (29), a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro feminino de 2021. Recém promovido à elite, o Bahia vai estrear contra o Botafogo, fora de casa.

As tricolores vão entrar em campo pela Série A no dia 28 de março. A tendência é de que o duelo seja disputado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O time carioca é um velho conhecido das baianas, já que as duas equipes fizeram a semifinal da Série A2. Na ocasião o Bahia acabou eliminado.

Ao todo, 16 equipes vão participar do Brasileirão feminino. A primeira fase acontece no sistema de pontos corridos, com jogos apenas de ida, sendo disputada entre os dias 28 de março e 27 de junho.

Os oito primeiros colocados na classificação geral avançam para a fase de quartas de final. As finais da competição estão marcadas para os dias 12 e 26 de setembro. Já quatro últimos colocados são rebaixados.

O Bahia é o único representante nordestino no torneio. Clique aqui e veja a tabela básica.

Confira a primeira rodada do Brasileirão feminino 2021:

Botafogo x Bahia

Cruzeiro x Real Brasília

São Paulo x Grêmio

Internacional x Santos

Corinthians x Napoli

Palmeiras x Ferroviária

São José x Avaí-Kindermann

Flamengo x Minas Brasília