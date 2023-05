Bahia fecha trilogia contra o Santos por vaga nas quartas da Copa do Brasil

Chegou a hora do Bahia escrever o capítulo final da trilogia contra Santos. O terceiro e último duelo entre as equipes é também o que tem mais em jogo e, de cara, já vale a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Ao tricolor, é preciso ativar o 'modo decisão' e voltar a vencer na temporada.

O confronto acontece nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova. Ninguém sai em vantagem, já que a ida, na Vila Belmiro, terminou empatada em 0x0. Para se classificar, o Esquadrão deve ganhar por qualquer placar. Em caso de mais um resultado igualado, terá que levar a melhor nas cobranças de pênaltis.

Uma classificação colocaria o Bahia entre os oito melhores times da Copa do Brasil, o que não acontece desde 2019. No ano seguinte, a equipe caiu para o River-PI, ainda na primeira fase. Em 2021, o tricolor foi eliminado nas oitavas pelo Atlético-MG, que se tornaria o campeão. Já na edição passada, o algoz foi o Athletico-PR, também nesta etapa.

O aspecto competitivo também está à prova no duelo. Afinal, o Esquadrão enfrenta seu pior jejum no ano, com cinco jogos seguidos sem vencer. São três derrotas e dois empates, uma série de tropeços que coloca cada vez mais pressão no time do técnico Renato Paiva. No Brasileirão, a equipe já aparece na porta do Z4, na 16ª posição.

Por fim, há o lado financeiro. Se avançar, o Bahia garante mais R$ 4,3 milhões em premiação. O time já assegurou R$ 8,5 milhões aos cofres tricolores até aqui, depois de passar por Jacuipense, Camboriú e Volta Redonda.

Escalação

Uma das novidades para enfrentar o Santos será o volante Acevedo. Ele deve ser o escolhido para substituir Thaciano, que não pode atuar pelo Bahia na Copa do Brasil por já ter defendido o Grêmio na competição. O uruguaio vê o Esquadrão jogando bem nos últimos compromissos, mas admite: é preciso melhorar as finalizações se quiser avançar às quartas de final.

"Não temos conseguido o triunfo nas últimas partidas, mas a equipe está jogando bem, está criando chances. Só falta a eficácia. Temos que seguir trabalhando porque vai chegar", afirmou.

"Temos que continuar fazendo o mesmo, mas com um pouco mais de eficácia. Estamos jogando bem. Defensivamente, ofensivamente está criando muito também. Creio que é seguir fazendo o mesmo e dar o 100% que vamos passar de fase", completou.

Acevedo já havia substituído Thaciano na partida de ida contra o Santos. Naquele duelo, o Bahia jogou bem e mostrou melhora defensiva. Também levou perigo no ataque, principalmente no primeiro tempo. Mas o tricolor parou no goleiro João Paulo, que salvou os santistas em pelo menos duas grandes oportunidades.

Antes, as duas equipes haviam se enfrentado pela 5ª rodada do Brasileirão, também na Vila Belmiro. O Esquadrão, porém, teve atuação apática e foi derrotado por 3x0.

Agora, o encontro é em casa. Para Acevedo, a torcida será essencial para garantir a classificação. "É um apoio a mais, uma força a mais que teremos. A Fonte Nova cheia nos apoiando será vital para passar de fase".

A tendência é que Renato Paiva repita a escalação da partida de ida contra o Santos. Assim, o Bahia deve ter em campo: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo.