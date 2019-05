Bahia Lusaca é eliminado do Brasileiro A-2

O Bahia Lusaca está fora do Campeonato Brasileiro A2. A equipe tricolor foi eliminada nas oitavas de final da competição após perder para o América-MG por 2x0, sábado (25), em Pituaçu. Os gols foram marcados por Lilian e Dilene.

Treinado por Maurício Meireles, o Bahia Lusaca foi a campo com Fernanda, Nine, Nainara, Calhau e Gabi Lucchesi (Lorrayne / Laís Melo); Brenda, Lidy, Thaynara Maranhão (Jamile Neves) e Ellen; Tai Ferreira e Miúda Matos. Já o América-MG jogou com: Carolina, Thaynara, Fernanda, Nayara e Dani Peré; Ágata, Tatiele, Beatriz e Aninha (Taís Silva); Dilene e Lilian (Kathlen).

Essa foi a primeira participação da equipe em uma competição oficial do futebol feminino após o anúncio da parceria entre o Bahia e Lusaca. O time deixou a competição após quatro triunfos, um empate e duas derrotas.