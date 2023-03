Bahia negocia a contratação do zagueiro Vitor Hugo

O Bahia já tem um novo alvo para reforçar a defesa. O tricolor negocia a contratação do zagueiro Vitor Hugo, de 31 anos, que está no Trabzonspor, da Turquia. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Bara Bahêa, e confirmada pelo CORREIO.

As conversas entre Bahia e Vitor Hugo estão avançadas e o atleta deve desembarcar em Salvador nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. Canhoto, o zagueiro atende ao perfil procurado pelo tricolor para ocupar o posto de Raul Gustavo, que passou por cirurgia no joelho e não atua mais na atual temporada.

Vitor Hugo é paranaense de Curitiba, mas foi revelado pelo Santo André. O zagueiro ganhou destaque com a camisa do Palmeiras, clube que possui duas passagens. Na primeira, entre 2015 e 2017, ele conquistou o Brasileirão de 2016.

O jogador foi negociado para a Fiorentina em 2017, mas voltou ao Palmeiras em 2019. Em 2020, ele foi vendido para o Trabzonspor. O defensor acumula passagens ainda por Ituano, Ceará e América-MG.

Nas últimas semanas, o Bahia tentou a contratação de pelo menos dois zagueiros, mas recebeu negativas. Primeiro por Vitor Cuesta, do Botafogo, e depois por Titi, do Fortaleza. Em entrevista, o técnico Renato Paiva destacou a necessidade da chegada de um jogador para o setor. Os volantes Rezende e Miqueias chegaram a ser utilizados na função.

O Bahia corre contra o tempo para reforçar o elenco antes do início do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 15. A janela de transferências tem fechamento previsto para o dia 4 de abril. O Esquadrão já acertou a contratação do meia Thaciano, assinou pré-contrato com Luciano Juba, do Sport, e tem negociação encaminhada com o atacante Ademir, do Atlético-MG.