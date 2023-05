Bahia: programa de qualificação de empreendedores negros tem 150 vagas abertas

Vagas no Acelera Iaô - As inscrições para participar do Programa Acelera Iaô, projeto de qualificação para empreendedoras e empreendedores negros, foram prorrogadas até o dia 09 de junho. A medida é para que os interessados em concorrer às 150 vagas tenham mais tempo para participarem, com tranquilidade, das inscrições. Para se candidatar, é só acessar o site: https://fabricacultural.org.br/fabrica-cultural/. O Acelera Iaô é oferecido pelo Grupo Carrefour e os interessados devem apresentar um projeto, empreendimento ou negócio criativo em atividade por, no mínimo, seis meses, adequados aos segmentos oferecidos pelos programas. São negócios do ramo da Alimentação, Música, Moda e Artesanato.





Sem emprego: Mulheres jovens e pretas - O evento Empregabilidade Jovem Brasil, realizado pela primeira vez na última sexta, 26, reuniu mais de 250 organizações do Brasil inteiro que atuam com a inclusão de jovens no mundo do trabalho, no teatro do Centro de Integração Empresa-Escola, em São Paulo. O evento trouxe dados interessantes que mostram a necessidade de políticas públicas de inclusão dessa população no mercado de trabalho. Do total de desocupados no Brasil (9,4 milhões), 55% dos desocupados são jovens com idades entre 14 e 24 anos. Dessa população, 52% são mulheres; 66% são pretos e pardos. Nesse contexto, 7,1 milhões de jovens não estudam e nem trabalham, sendo que 60% são mulheres, a maioria com filhos pequenos; 68% pretos e pardos.





Tem soft skills? - Uma pesquisa realizada pela Plano CDE com 800 gestores de RH aponta que 57% das empresas consideram aspectos comportamentais - as chamadas soft skills - como grandes diferenciais na hora da contratação de candidatos para vagas no mercado de trabalho. Ainda segundo os gestores, as competências comportamentais são mais difíceis de ensinar do que os aspectos técnicos. Por isso, são grandes diferenciais na hora da contratação. O levantamento também mostrou que aspectos comportamentais também têm grande peso na hora da demissão de um colaborador, sendo citados por 78% dos entrevistados, enquanto as competências técnicas - as hard skills - foram mencionadas por 12%.





100+Labs Br - A Ambev abre inscrições para o programa de inovação aberta, o 100+ Labs Brasil, voltado ao desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras. As organizações interessadas podem se inscrever em um dos nove eixos do programa: Agricultura Sustentável, Embalagem Circular, Mudanças Climáticas, Gestão de Água, Ecossistema Empreendedor, Amazônia, Diversidade e Inclusão, Consumo Consciente e Responsabilidade ambiental na cadeia de suprimentos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 09 de junho no https://100labsbrasil.ambev.com.br/.





Anote aí - A PepsiCo foi reconhecida como a empresa mais inclusiva do setor de Bens de Consumo na Pesquisa Ethos de Inclusão 2023, realizada anualmente pelo Instituto Ethos e a Época Negócios