Bahia registra 14 mortes e 188 novos casos de covid-19

A Bahia registrou 14 mortes e 188 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,02%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) divulgado no começo da noite desta segunda-feira (25). No mesmo período, 279 pacientes (+0,02%) foram considerados curados da doença.

Dos 1.243.193 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.213.635 já são considerados recuperados, 2.525 encontram-se ativos. Desde o começo da pandemia, 27.033 tiveram óbito confirmado no estado.

Na Bahia, 52.258 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Até às 17h50 desta segunda, a taxa de ocupação de UTI Covid adulto no estado é de 34%, com 191 leitos ocupados dos 562 disponíveis. Enquanto a taxa de enfermaria adulto é de 17% de ocupação, com 111 internados e 671 leitos disponíveis.