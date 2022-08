Bahia registra temperaturas de até 8º C nesta quarta e frio vai continuar

Nem só de calor vive a Bahia! Nesta quarta-feira(10), a cidade de Ibicoara, na Chapada Diamantina, registrou temperatura de 8° C nas primeiras horas da manhã. Imagens feitas por moradores na zona rural do município mostram a vegetação coberta por neblina.

Os termômetros devem registrar uma leve alta na temperatura na quinta-feira (11), porém a previsão é que a temperatura volte a cair na sexta-feira e final de semana, tanto em Ibicoara, como em outros municípios na região da Chapada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima será de 10º C no domingo (14) em Ibicoara, com ventos moderados e variação de umidade entre 30% e 100%, o que pode causar uma sensação térmica menor do que a registrada nos termômetros.

