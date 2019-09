Bahia Rural ganha novidades a partir da edição deste domingo (1º)

Agora apresentado por Georgina Maynart, que se juntou a José Raimundo, o Bahia Rural ganha algumas novidades a partir do programa que vai ao ar neste domingo (1º), às 6h25.

As mudanças acontecem no cenário, grafismo e vinheta das edições. O jingle de abertura, composto pelo poeta, professor e compositor baiano Jorge Potugal há 20 anos, a música ganhou uma cara nova com o arranjo regional do multi-instrumentista Iacoce Simões.

A reportagem especial do domingo será sobre o cultivo doméstico de abelhas sem ferrão, além da incrível história do bezerro que nasceu com duas cabeças, e uma sessão especial que trata sobre a aposentadoria rural.