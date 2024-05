EM CASA

Arlindo Cruz recebe alta de hospital após 15 dias de internação

O cantor Arlindo Cruz recebeu alta do hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (6). Entre a última internação no dia 21 de abril e a saída do hospital, o artista ficou 15 dias internado por conta de uma infecção respiratória.