Grupo de Bellintani compra parte do Colégio Anglo-Brasileiro

O grupo do empresário e ex-presidente do Bahia Guilherme Bellintani adquiriu parte do Colégio Anglo-Brasileiro, que tem duas unidades em Salvador. A informação foi confirmada à coluna pelo próprio empresário. >

O colégio tem uma unidade no bairro de Patamares e inaugurou, recentemente, outra na região do Itaigara. O Anglo Itaigara é destinado aos anos finais do Ensino Fundamental (a partir do 6º ano) e, em 2026, também terá turmas para o Ensino Médio. A unidade de Patamares permanece com turmas do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.>