Bahia sai na frente mas, com um a mais, sofre empate do Cruzeiro

O Bahia segue sua maré sem vitórias. Desta vez, ficou no empate em 1x1 com o Cruzeiro, na noite deste domingo (3), no Mineirão. Mesmo com um a mais desde os 18 minutos do segundo tempo, o tricolor não soube aproveitar a vantagem e chegou aos 42 pontos em seu quarto jogo sem vencer no Brasileirão.

Artilheiro do Bahia no ano, com 26 gols, Gilberto estava há oito partidas sem balançar as redes e acabou perdendo a posição para Fernandão. E era pelo camisa 20 que as finalizações passavam durante o primeiro tempo - mas não davam certo.

Na segunda etapa, porém, o atacante conseguiu, finalmente, comemorar seu gol. Em um chute da entrada da área, a bola bateu na mão de Orejuela e o juiz deu o pênalti. Fernandão cobrou e abriu o placar, aos 20 minutos. A festa, no entanto, não demorou muito: aos 28, Sassá chutou bonito, no ângulo, e deixou tudo igual.

Com o resultado, o Bahia caiu para a 10ª colocação devido ao triunfo do Goiás sobre o Avaí, por 2x0. Apesar do empate, viu a diferença para o G6 diminuir de cinco para quatro pontos e continua na disputa pela vaga na Libertadores. O próximo compromisso é na quarta-feira (6), às 21h30, contra a Chapecoense, na Fonte Nova.

Já o Cruzeiro, que chegou à nona partida seguida sem perder, vai encarar o Athletico-PR, no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O jogo

No primeiro tempo, o que se via era uma partida equilibrada. O Cruzeiro tinha a posse de bola e tentava tomar a iniciativa, mas, ao mesmo tempo, dava espaços e oferecia chances para o Bahia contra-atacar.

Enquanto o tricolor tentava com Moisés e Élber, o Cruzeiro respondia com Orejuela e Thiago Neves. Aos 7 minutos, o visitante teve uma chance quando Nino Paraíba levantou e Fernandão cabeceou para fora. Pouco depois, foi a vez de Élber cruzar para o camisa 20, mas a defesa da Raposa afastou. Flávio ainda conseguiu pegar a sobra, só que Fábio caiu no canto e defendeu.

Os anfitriões mineiros tiveram uma ótima oportunidade com David, ex-Vitória. Orejuela dominou e alçou na cabeça do camisa 11, que mandou para fora, para a felicidade tricolor.

O Esquadrão tomou um novo susto aos 25. No levantamento para a grande área, Cacá enviou para o meio e encontrou Fred livre, na cara do gol. O atacante, porém, chutou por cima. Aos 29, o centroavante conseguiu balançar a rede do goleiro Douglas, depois de receber cruzamento de Dodô, mas o assistente viu o impedimento e o árbitro anulou.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro fez pressão. Primeiro com David logo no primeiro minuto, mas o árbitro anulou o lance por impedimento. Depois, tentou mais uma vez com o camisa 11, e Douglas defendeu. E então, com Marquinhos Gabriel em chute de fora da área, só que o juiz marcou falta de Dodô no início do lance.

A primeira grande chance do Bahia no segundo tempo saiu aos 11 minutos, quando Nino Paraíba avançou e cruzou na medida para Fernandão, que tirou tinta da trave de Fábio.

Seis minutos depois, Fernandão arriscou para o gol e a bola tocou na mão de Orejuela. O árbitro revisou o lance no VAR e marcou pênalti para o Esquadrão. O mesmo camisa 20 tricolor pegou a bola e chutou no fundo da rede de Fábio. Já o lateral direito cruzeirense levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Bahia, porém, não demorou muito com a vantagem no placar. Aos 28, Sassá - que entrou em campo após ser muito pedido pela torcida no estádio - tocou para Thiago Neves, que devolveu. O atacante recebeu sem marcação e bateu no ângulo do gol de Douglas, empatando a partida.

No fim, Rogério ainda chegou perto de fazer um golaço e desempatar para o Bahia, mas Fábio fez uma linda defesa e o 1x1 permaneceu.