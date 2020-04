Bahia tem 616 infectados pelo coronavírus; Salvador chega a 341 casos

O número de contaminados pelo novo coronavírus tem crescido diariamente na Bahia. Nesta sexta-feira (10), subiu para 616 o número de casos confirmados de covid-19 no estado. Mais cedo, a Secretaria de Sapude da Bahia (Sesab) informou que, deste número, 66 são de profissionais da área da saúde, 17 deles médicos.

A doença já deixou 19 mortos em todo o estado. Foram 11 em Salvador e oito distribuídos pelos municípios de Lauro de Freitas (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1) e Ilhéus (1).

Dos testes aplicados, 3.404 deram negativo. Vale lembrar que é submetido à testagem apenas quem está em estado considerado grave. Ao todo, 146 pessoas estão recuperadas e 25 seguem internadas, sendo 11 em leitos de UTI.

A Bahia tem 67 municípios com infectados pelo coronavírus. A maioria está em Salvador, que tem 341 confirmações, o que equivale a 55,36% do total. A maioria dos acometidos é do sexo masculino: já são 327 (53,08%).

A mediana de idade é 39 anos, variando de 4 dias a 96 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos (28,9% do total). Apesar disso, o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (8,05/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer entre essa faixa etária. Leia aqui o boletim completo.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)