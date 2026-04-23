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Megaoperação incinera 140 mil pés de maconha no interior baiano

Forças de segurança destruíram 140 mil pés da erva nesta quinta-feira;

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:57

Incineração foi iniciada na manhã desta quinta-feira (23) em duas cidades da Bahia

Uma operação conjunta entre forças estaduais e federais de segurança resultou na incineração de 140 mil pés de maconha nesta quinta-feira (23), nas cidades de Ibotirama e Abaré, oeste e norte da Bahia respectivamente. Com esse resultado, o estado alcançou o marco histórico de 1 milhão de plantações ilegais erradicadas apenas nos primeiros quatro meses de 2026.

As plantações foram localizadas através de ações integradas de inteligência envolvendo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Polícias Militar, Civil e Federal, além do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Nas últimas 24 horas, as equipes já haviam destruído outros 50 mil pés da erva em Muquém do São Francisco.

Durante as incursões nas regiões Oeste e Norte do estado, um homem foi preso em flagrante. Além da droga, os policiais e peritos destruíram acampamentos e sistemas complexos de irrigação utilizados pelos criminosos. Em Ibotirama, cerca de dez suspeitos conseguiram fugir ao notar a aproximação das equipes e estão sendo procurados.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, atribuiu o volume recorde de apreensões à estratégia de integração entre as pastas. “Atuamos em 360° contra as facções, atacando a estrutura financeira, desarticulando laboratórios e plantações, além da intensificação da repressão qualificada”, destacou.

A polícia reforça que qualquer informação que auxilie na localização dos fugitivos pode ser enviada, com garantia de sigilo absoluto, através do Disque Denúncia da SSP (181). As operações de varredura continuam em andamento nas áreas de mata fechada da região para identificar novos focos de cultivo.

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Bahia Polícia Incêndio Maconha

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