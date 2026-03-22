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João Gordo é detido com haxixe e maconha ao tentar embarcar em voo para São Paulo

Um isqueiro identificado durante a passagem da bagagem pelo raio-X foi o que fez os agentes desconfiarem do artista

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:16

João Gordo
João Gordo Crédito: Reprodução

cantor e ex-apresentador, João Gordo, de 62 anos, foi detido na manhã deste domingo (22), ao tentar embarcar em um voo no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na cidade de Confins, na Região Metropolitana da Capital Mineira. As informações são do jornal O Tempo.

Na bagagem do artista foram encontradas pequenas quantidades de haxixe e maconha. De acordo com informações da Polícia Federal, as drogas foram percebidas durante passagem da mala pelo raio-X.

João Gordo

João Gordo é vocalista da banda Ratos de Porão, além de apresentador por Reprodução
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João Gordo é vocalista da banda Ratos de Porão, além de apresentador por Reprodução

Um isqueiro, item que não é permitido em bagagens de mão ou despachada, foi identificado pelo aparelho. Ao abrir a mala, os agentes encontraram menos de 5 g das substâncias.

João Gordo foi encaminhado para uma sala da Polícia Federal, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, liberado.

O músico estava em Belo Horizonte para uma apresentação da banda Ratos de Porão, da qual é vocalista, que aconteceu no sábado (21). Ele foi ao aeroporto para retornar para São Paulo.

Nas redes sociais, João Gordo chegou a compartilhar um storie no Instagram com a imagem de uma matéria sobre o caso acompanhada de emojis de caveira e da música "That's Life", de Frank Sinatra. A publicação não está mais disponível.

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Tags:

Aeroporto Drogas Maconha Belo Horizonte João Gordo

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