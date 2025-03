CRIME

Homem é preso com droga avaliada em R$ 400 Mil no aeroporto de Salvador

Passageiro brasileiro embarcou na Tailândia e tinha como destino final Salvador

A Receita Federal apreendeu, na tarde deste sábado (22), cerca de 9,780 kg de substância suspeita de ser Skunk no aeroporto de Salvador. De acordo com as autoridades, a apreensão ocorreu no voo da Air France, que tinha origem em Paris. A droga apreendida, conhecida por ser uma “super maconha”, tem um valor estimado de aproximadamente R$ 400.000,00. >