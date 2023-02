Bahia tem manhã de treino tático antes de estreia na Copa do Brasil

Em preparação para a estreia na Copa do Brasil, o Bahia realizou mais um treino antes do confronto com o Jacuipense, marcado para a quarta-feira (1º), às 21h30, no estádio de Pituaçu.

Na manhã desta segunda-feira (27), o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo. O técnico Renato Paiva aproveitou o dia para comandar um coletivo tático. O treinador tem feito ajustes na equipe desde a goleada por 6x0 para sofrida diante do Sport.

Um dos pontos de atenção do Esquadrão é o sistema defensivo. O Bahia se mostrou vulnerável e já sofreu 22 gols na atual temporada. Contra o Jacuipense, o time pode ter o retorno do volante Rezende, recuperado de lesão.

Por outro lado, o zagueiro Kanu e o lateral esquerdo Chávez vão aguardar um pouco mais. A dupla está em processo de recuperação de lesões. Chávez já iniciou a fase de transição.

A semana será decisiva para o Bahia. O jogo contra o Jacuipense é eliminatório. O Esquadrão tem a vantagem do empate para se classificar.

No domingo (5), o time enfrentará o rival Vitória no segundo clássico Ba-Vi do ano. A partida será na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. O tricolor precisa vencer para se recuperar no torneio. O Bahia é o atual lanterna do grupo B, com quatro pontos.