ESCALAÇÃO

Scaloni corta trio e Messi está entre os convocados da Argentina para a Copa América

O técnico Lionel Scaloni divulgou a lista dos convocados da seleção da Argentina neste sábado, exatas 11 horas após a goleada sobre a Guatemala por 4 a 1, no último jogo de preparação da equipe para a Copa América. O treinador chamou 26 jogadores. Com isso, precisou fazer três cortes dos 29 nomes que levou para os amistosos. São eles: Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Valentín Barco (Brighton) e Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Maior campeã da Copa América com nove conquistas, tendo vencido a última em 2011, a Argentina dará o pontapé inicial do torneio nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), contra o Peru, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A atual campeã do mundo está no Grupo A, ao lado de Peru, Canadá e Chile. O Brasil está no Grupo B, com Equador, Venezuela e México. A equipe de Dorival Júnior estreará contra os mexicanos apenas no sábado, dia 22, em Houston.