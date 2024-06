BOXE

Agente social, professor e amante da música cubana: saiba quem é Paulo Roberto, adversário do filho de Anderson Silva

A luta entre o baiano e Kalyl Silva será uma das atrações do card que marca a despedida de Spider

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de junho de 2024 às 08:00

Contra Kalyl Silva, Paulo Roberto revelou que sua entrada vai contar com a música ‘Tienes que nacer de nuevo’ Crédito: Wander Roberto/ Inovafoto

Combatente, estudante e apaixonado pela música de Cuba. É assim que o baiano Paulo Roberto dos Santos Nascimento se define. Nascido e criado em Salvador, o pugilista terá pela frente Kalyl Silva, filho de Anderson Silva, no Spaten Fight Night - evento que marca a despedida do “Spider” dos ringues brasileiros. Com a luta, o filho de dona Raimunda promete mostrar ao mundo o boxe baiano, com uma pitada de salsa cubana.

“Eu não tô 100% atleta, sou uma pessoa que gosto muito do que faço, amo o ambiente da luta, é uma coisa que me promove como ser humano e também me faz associar outros valores morais, ter ética. Sou um cara família, caseiro e estou nisso por causa do meu filho, não vou mentir”, disse Paulo Roberto.

Com 42 anos, a caminhada do combatente - como se define - começou no esporte há mais de 20 anos. Aos 18, iniciou modalidades esportivas como o MMA e o boxe, além de praticar também o Muay thai. No entanto, a luta de Paulo Roberto também se estende para fora dos ringues. Formado em Bacharelado Interdisciplinar de Saúde pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), onde atualmente estuda Farmácia, Paulo também cursa Educação Física em uma faculdade particular de Salvador.

Entre guardas e socos, a luta entre Paulo Roberto e Kalyl Silva pode representar uma revanche para o baiano, que já enfrentou o oponente da vez. Em dezembro de 2022, ambos lutaram pela primeira vez no Ginásio Municipal de Esportes, em Lauro de Freitas. A luta foi a estreia de Kalyl no boxe profissional, que superou seu adversário por nocaute no quarto round.

O reencontro entre os dois lutadores é visto com bons olhos por Paulo Roberto, que se diz emocionado com a oportunidade de mostrar ao público o boxe da Bahia. “Ele está treinado e eu também. O Kalyl melhorou bastante em movimentação e no desenvolvimento do golpe. Ele está trabalhando com muito volume. Então a tendência é de ser um combate melhor", avaliou.

“Meu objetivo é fazer um bom combate e buscar a vitória. Sei que não vai ser uma tarefa fácil, mas eu sou combatente e - como diz Emicida - ‘segunda chance é só no video-game’, não pode ter falha", afirmou.

‘Tienes que nacer de nuevo’

Seja em casa, no ringue ou até na frente dos seus alunos, basta pouco tempo de conversa com o lutador para conhecer uma de suas paixões: a música. Por influência do falecido pai, Paulo Roberto mostra um conhecimento lírico não esperado para um lutador, como ele mesmo cita. Entre uma e outra resposta, sempre existe um verso na ponta da língua que traduz exatamente a mensagem a ser dita.

“Meu pai foi uma pessoa que falava muito para mim que a música cria uma projeção no seu organismo, que às vezes você não tem força para alguma coisa, mas quando você ouve uma letra há uma associação daquela informação à sua adversidade para seguir em frente. Ele sempre me mostrou o caminho da educação, da arte e de estar lendo um livro”, falou.

Entre os artistas citados, Milton Nascimento, Racionais Mc's e Tupac Shakur fazem parte de seu dicionário musical. O rapper americano, inclusive, é o preferido do atleta e compartilha a mesma data de nascimento de seu filho de 14 anos, o que é motivo de alegria para Paulo. No entanto, o grande diferencial do pugilista é o amor pela música de Cuba, que o fez aprender “um poquito” de espanhol. Contra Kalyl Silva, o baiano revelou que sua entrada vai contar com a música ‘Tienes que nacer de nuevo’.

Família e religião

Outro dos alicerces que sustentam Paulo Roberto é a sua dinâmica familiar. Quando cita os ensinamentos do pai, as brincadeiras da mãe ou o amor pelo filho, o carinho pela família transparece na voz do lutador, que não esconde o desejo de cuidar do próximo. Por conta disso, a atuação em projetos sociais, como o projeto X, que acolhe crianças em vulnerabilidade social em Cosme de Farias.

Segundo Paulo, a religião também explica o seu objetivo de cuidar. Ele, que também é professor particular de boxe em Salvador, se converteu ao islamismo há dois anos. “Ela me obriga a cuidar da família. Fiquei durante um bom tempo conhecendo a cultura islâmica também, que é uma cultura que me auxiliou muito nessa coisa de enfrentar a vida”, disse.

A conversão para a religião muçulmana levou Paulo Roberto a se tornar “Gihad”, que significa “esforço” em árabe, segundo o baiano. Para ele, seu nome muçulmano o representa em ipsis litteris como um combatente, um pai, um filho e um sonhador.

O Spaten Fight Night será realizado neste sábado, a partir das 22h, em São Paulo, com quatro lutas. Paulo Roberto encara Kalyl Silva na categoria até 69kg (peso-super-meio-médio). Outro baiano no card, o campeão olímpico Hebert Conceição enfrenta Esquiva Falcão, prata nos Jogos de Londres-2012, pelos super-médios com peso-combinado até 74kg. O combate será válido pelo título brasileiro de boxe.