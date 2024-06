BAHIA NO BOXE

Pugilista baiano representará Salvador em campeonato brasileiro de boxe

Nascido e criado na comunidade da Ladeira do Pepino em Brotas, Isaías Ribeiro vai representar a Bahia no Campeonato Brasileiro de Boxe na categoria 92kg representando o estado da Bahia. O pugilista de 22 anos faz parte da Família Ribeiro tradicional do boxe soteropolitano.