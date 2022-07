Bahia tem saldo positivo de 13.079 empregos com carteira assinada em junho

A Bahia registrou um saldo positivo de 13.079 empregos com carteira assinada em junho, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quinta-feira (28). No mesmo mês, Salvador abriu 3.821 vagas formais.

O Brasil abriu 277.944 empregos com carteira assinada em junho. O número de empregos, o saldo positivo, é a diferença entre 1.898.876 vagas e 1.620.932 desligamentos registrados no mês. Na Bahia foram 69.349 empregos gerados e 56.270 desligamentos. Já Salvador registrou 20.670 admissões e 16.849 desligamentos.

O número de empregos abertos na Bahia em junho mostra que o total de pessoas com carteira assinada no estado caiu, visto que em maio foram realizadas 77.636 admissões e 61.342 desligamentos, mantendo um saldo positivo de 16.294 empregos formais.

Em Salvador, o número de empregos de junho também foi menor se comparado com o mês anterior. Em maio, a cidade registrou 26.839 admissões e 19.565 desligamentos, tendo, assim, um saldo positivo de 4.274 postos formais.

Já no Brasil, junho é o terceiro mês seguido de alta. No primeiro semestre de 2022, o país registrou um total de 1.334.791 empregos com carteira assinada, decorrente de 11.633.347 admissões e de 10.298.556 desligamentos.

Com relação a junho de 2021, o resultado mostra que os dados deste ano apresentam queda, visto que no mesmo período do ano passado foram criadas 317.812 vagas formais.