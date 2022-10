Bahia tenta igualar façanha que só cinco times na história da Série B conseguiram

Pode ser contra o Vila Nova neste sábado (22) ou nas outras duas rodadas restantes da Série B. O foco do Bahia é conquistar o acesso à primeira divisão e, a essa altura do campeonato, se isso acontecer provavelmente será acompanhado de um fato raro. Desde 2006, quando a segunda divisão adotou o formato de pontos corridos, só cinco times ficaram no G4 da primeira à última rodada.

É o que o Bahia tem feito até então, com 35 das 38 rodadas disputadas. A pior posição do tricolor foi o quarto lugar após a 20ª. E em todas as outras, ficou em primeiro, segundo ou terceiro, sua colocação atual.

Nas 16 edições anteriores da Série B em pontos corridos, só o Corinthians em 2008, o Guarani em 2009, o Criciúma em 2012, a Chapecoense em 2013 e o Vasco em 2016 conseguiram passar o campeonato inteiro na zona de classificação à Série A.

Do quinteto citado, o Corinthians por muito pouco não fez uma proeza ainda maior. O time paulista não só esteve no G4 do início ao fim, como liderou a competição desde a segunda rodada.

Com 57 pontos na atual campanha, o Esquadrão mantém quatro de distância para o Sport, quinto colocado. Logo atrás, Sampaio Corrêa e Criciúma, ambos com 52, são as outras equipes fora do G4 que ainda podem ultrapassar o Bahia.

Se ganhar do Vila Nova a partir das 16h30, na Fonte Nova, o time baiano pode até comemorar com antecedência, a depender dos resultados de Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma.