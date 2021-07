Bahia terá pelo menos 4,2 mil vagas no Sisu 2021.2; Uefs não vai participar

As inscrições para o segundo semestre de 2021 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam em 03 de agosto e dessa vez seis instituições de ensino superior públicas da Bahia (Ufba, UFRB, Ifba, Ifbaiano, Uesb e Uneb) vão oferecer, ao todo, 4.225 vagas, em 133 cursos de graduação na capital e interior do estado.

Outras duas instituições (Uesc e Unilab) pretendem participar do Sisu, mas ainda não definiram a quantidade de vagas que serão ofertadas. As demais (Ufob, Uefs, UFSB e Univasf) disseram que não vão participar dessa edição do programa educacional.

Por enquanto, o número de oportunidades de estudo nesse segundo semestre é menor do que houve em 2020.2, quando pelo menos sete instituições federais ofereceram 5.457 vagas em cerca de 200 cursos. Uma das reduções que serão mais sentidas é a da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) que, no ano passado, no segundo semestre, tinha 454 vagas e 225 sobrevagas em 45 opções de cursos. Agora, são apenas 30 vagas para apenas um curso: o bacharelado em jornalismo, ofertado no campus Seabra.

Outra redução importante é a da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) que, no ano passado, também no segundo semestre, tinha ofertado quase 1,1 mil vagas em 30 opções de curso. Dessa vez, a instituição decidiu não aderir ao Sisu de 2021.2 por causa da pandemia, que impediu que os alunos estudassem regularmente em 2020.

“No semestre 2021.2, teremos a entrada do Sisu 2020.2 e, em 2022.1, teremos a entrada do Sisu 2021.1 (nossa última adesão)”, disse a instituição.

Uefs não vai ofertar vagas no Sisu 2021.2 (Foto: Divulgação)

Isso significa que os 1,1 mil alunos da Uefs que passaram no Sisu no início do ano só irão estudar em 2022, ou seja, um ano depois da aprovação. No total, as universidades baianas ofertaram mais de 13,6 mil vagas nos cursos de graduação no primeiro semestre do Sisu. A Uneb não participou do programa, logo, pelo Sisu, em todo ano de 2021, a instituição disponibilizou apenas 30 vagas, justamente as de 2021.2. A Uneb foi questionada sobre essa redução, mas não respondeu até o fechamento do texto.

Outras instituições aumentaram a quantidade de vagas

Enquanto duas universidades estaduais reduziram a quantidade de vagas, outros centros de ensino aumentaram a oferta, em compensação. É o caso da Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (Uesb), que também não tinha participado do Sisu no primeiro semestre de 2021. Em 2020.2, a instituição tinha apenas 406 vagas em 24 cursos. Agora, em 2021.2, são 643 vagas distribuídas entre 40 opções de graduação nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) foi outro que aumentou consideravelmente a oferta de vagas no segundo semestre de 2021. São 720 vagas em 20 cursos, mais do que o dobro das 314 vagas em 19 cursos disponibilizadas em 2020.2. De acordo com Tatiane Alves, pesquisadora institucional e responsável pelo Sisu do Ifba, esse aumento de vagas foi causado pela pandemia.

“Houveram alguns cursos que não colocamos na primeira edição do Sisu, pois a pandemia gerou atrasos no calendário acadêmico. A verdade é que nós ainda estamos nos adaptando a essa realidade. Mas já aumentamos agora a quantidade de vagas para compensar a redução de antes”, explica.

As 720 vagas para o ensino superior no Ifba estão divididas em 11 cidades da Bahia. É a maior diversidade de campi apresentada por uma instituição baiana nesse Sisu. “A gente fica muito feliz com isso. Nosso intuito é estarmos presentes em diversas cidades e, mesmo numa situação de cortes de orçamento e crise financeira provocada pela pandemia, nós conseguimos manter o nosso compromisso com os baianos”, aponta Tatiane.

Quem escolher o Ifba como local de ensino, no entanto, vai depender do campus escolhido para saber quando as aulas vão começar. Em Paulo Afonso, por exemplo, se tudo ocorrer com planejado, as aulas só começam em julho de 2022. “Cada campus tem seu calendário. Tenho um campi que o aluno vai entrar como 2021.1 e as aulas já começam em setembro. Outros vão ter que esperar ainda mais”, lamenta. Confira os cursos ofertados pelo Ifba com a previsão do início das aulas no final do texto.

Embora timidamente, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) também vai aumentar a quantidade de vagas. Em 2020.2, serão 1.556 oportunidade em 38 cursos frente as 1.532 vagas de 37 cursos em 2021.2.

“As pessoas aprovadas agora, vão receber a matrícula, terão a vaga garantida, mas só começarão a ter aula em 2022. O calendário do Sisu ficou atrasado por causa da pandemia”, explicou Penildon Silva Filho, pró-reitor de Ensino e Graduação da Ufba.

Aulas na Ufba para os aprovados no Sisu 2021.2 só serão em 2022 (Foto: Arquvio CORREIO)

Saiba quem pode se inscrever no SIsu

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter se submetido às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, mas que foram realizadas somente em 2021, por causa da pandemia de covid-19. O resultado da prova foi divulgado no dia 28 de maio desse ano e pode ser conferido na Página do Participante e no aplicativo do exame, de acordo com o Governo Federal.

É essa a nota que será utilizada na seleção do Sisu. O estudante deverá fazer a inscrição no Portal do Sisu, entre 3 e 6 de agosto, conforme divulgado pelo Ministério da Educação. A inscrição pode ser feita em até duas opções de curso que devem ser especificadas em ordem de preferência. O concorrente também poderá escolher a modalidade de concorrência, podendo optar pelas vagas de ampla concorrência ou as reservadas para cotas, conforme a legislação de cada instituição.

O estudante Antonio Eduardo Lopes Bahia, 20 anos, é um dos alunos que vai pleitear uma vaga numa universidade pública. Movido pelo sonho de fazer medicina, essa será a terceira vez que o rapaz vai participar do Sisu. Ele continua fazendo cursinho preparatório para o Enem de 2021, mas tem a esperança que a aprovação no seu curso chegue ainda nesse ano.

“Eu quero muito entrar numa instituição pública, pois as universidades privadas são muito caras. Agora, com a redução do Fieis, é muito difícil encontrar um financiamento de 100% do curso. Também é difícil encontrar uma faculdade privada de medicina com valor igual ou menor de R$ 7 mil. Então, minha preferência é qualquer universidade pública”, disse o rapaz, que mora no interior da Bahia, em Campo Formoso, localizado a mais de 400 quilômetros de distância de Salvador.

Eduardo está focado em ser aprovado em medicina (Foto: Arquivo Pessoal)

Confira o calendário do Sisu 2021.2:

• Período de inscrição: 3 a 6 de agosto

• Resultado da chamada única: 10 de agosto

• Período para matrícula dos selecionados em chamada única: 11 a 16 de agosto

• Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera: 10 a 16 de agosto

• Disponibilização da lista de espera para as instituições: 18 de agosto

• Início da convocação por parte das instituições de ensino dos selecionados por meio da lista de espera: 19 de agosto

OFERTA DE VAGAS NA BAHIA: Ufba – 1.556 vagas em 38 cursos

UFRB - 1.236 vagas em 33 cursos

Ifba - 720 vagas em 20 cursos

Uesb – 643 vagas em 40 cursos

Ifbaiano - 40 vagas em um curso

Uneb – 30 vagas em um curso

Uesc - Não informou a quantidade de vagas

Unilab - Não informou a quantidade de vagas

Uefs - Não participa desta edição

Ufob - Não participa desta edição

UFSB - Não participa desta edição

Univasf - Não participa da edição

Vagas ofertadas pelo Ifba por cidade com previsão do início das aulas:

Camaçari

ABI Computação - 30 vagas

Licenciatura Matemática noturno - 40 vagas

Previsão do início das aulas - 14/03/2022

Jacobina

Licenciatura Computação noturno - 40 vagas

Previsão do início das aulas - 07/02/2022

Jequié

Bacharelado Engenharia Mecânica integral (vespertino/noturno) - 40 vagas

Previsão do início das aulas - 15/03/2022

Simões Filho

Bacharelado Engenharia Mecânica integral (vespertino/noturno) - 40 vagas

Previsão do início das aulas - 31/01/2022

Feira de Santana

Bacharelado Sistemas de Informação vespertino - 20 vagas

Previsão do início das aulas - 07/02/2022

Irecê

Tecnológico Análise e Desenvolvimento de Sistemas vespertino - 30 vagas

Tecnológico Manutenção Industrial vespertino - 30 vagas

Previsão do início das aulas - 07/02/2022

Lauro de Freitas

Bacharelado Engenharia de Energia - matutino - 50 vagas

Tecnológico Jogos Digitais matutino - 50 vagas

Previsão do início das aulas - 14/02/2022

Paulo Afonso

Bacharelado Engenharia Elétrica noturno - 40 vagas

Previsão do início das aulas - 18/07/2022

Porto Seguro

Tecnológico Agroindústria integral (matutino/vespertino) 30 vagas

Licenciatura Computação noturno 30 vagas

Licenciatura Química noturno 30 vagas

Previsão do início das aulas - 07/02/2022

Santo Antônio de Jesus

Tecnológico Análise e desenvolvimento de sistemas noturno – 30 vagas

Tecnológico Produção Multimídia noturno - 30 vagas

Tecnológico Redes de computadores noturno - 30 vagas

Previsão do início das aulas 28/09/2021

Vitória da Conquista

Bacharelado Engenharia Ambiental Integral (matutino/vespertino) - 40 vagas

Bacharelado Engenharia elétrica integral (matutino/vespertino) - 50 vagas

Bacharelado Sistemas de informação (noturno) - 40 vagas

Previsão do início das aulas 20/09/2021

* Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.