Bahia terá terceiro instituto de treinamento com cadáveres frescos do mundo 

A FTC Salvador inaugura, no campus Paralela, nesta terça-feira (07) uma unidade do Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC Brasil) - o terceiro do mundo. Ontem, foi inagurada uma unidade do Instituto Odontológico das Américas (IOA).

Com a unidade ITC Salvador, a capital baiana passa a ser a primeira cidade do Norte-Nordeste e a segunda do país a receber um centro de treinamento em cadáveres frescos. Diferente do cadáver dissecado, que é usado convencionalmente em aulas e experimentos, os cadáveres utilizados pelo ITC preservam características do tecido vivo, permitindo que o profissional simule procedimentos clínicos ou cirúrgicos em condições muito similares as que serão encontradas na rotina com pacientes.

A prática é comum nos Estados Unidos, país responsável por exportar a tecnologia e os materiais utilizados no ITC Brasil. A importação dos cadáveres frescos, segundo a instituição, segue rigoroso processo legal e todos os processos são assistidos por agências oficiais brasileiras e estadunidenses.

Já o Instituto Odontológico das Américas (IOA), em Salvador, oferecerá cursos de pós-graduação em três perfis – Especialização, Aperfeiçoamento e Cursos rápidos de imersão. Com mais de 20 anos de atuação e presença em cidades brasileiras, além de Miami, a Rede IOA é a maior rede de educação continuada em Odontologia em toda a América. O IOA ainda beneficiará a população de Salvador, que poderá realizar procedimentos complexos, como implantes, a preços acessíveis.

“Os profissionais de Salvador e de todos os outros estados do Brasil terão acesso a cursos de altíssima qualidade, com profissionais renomados, aliados a grandes grupos parceiros que trarão a esses institutos a possibilidade de utilização de novas ferramentas e produtos que serão fundamentais para o desenvolvimento da área de saúde”, destaca André Nazar, coordenador do curso de Medicina da Rede FTC e Diretor-Médico do ITC Salvador.

Durante o evento de lançamento do ITC Salvador, nesta terça, a Rede FTC também inaugura o Centro Integrado de Ensino em Saúde, que irá ofertar 3 mil atendimentos gratuitos por mês. Na ocasião, serão divulgadas as especialidades atendidas pelo Centro Integrado, bem como a forma de agendamento. A nova clínica-escola é composta por 28 consultórios e funcionará de maneira semelhante à Clínica FTC, localizada no bairro do Ogunjá, mas terá 100% dos atendimentos gratuitos.

“Promover ensino de qualidade unindo teoria e prática sem deixar de prestar serviço à população é a nossa vocação, pois temos a Responsabilidade Social como um dos nossos pilares”, destaca o presidente da Rede FTC William Oliveira.