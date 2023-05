Bahia visita o Internacional para se afastar do Z4 do Brasileirão

Cinco jogos, 14 dias e apenas um triunfo. A maratona vivida pelo Bahia pesou. Depois de bater o Coritiba em casa, por 3x1, o Esquadrão não ganhou mais, e já soma quatro tropeços seguidos na temporada - sendo três pelo Brasileirão. Uma sequência que ligou o alerta tricolor, que agora aparece a apenas um ponto do Z4.

Nos últimos dias, porém, o time ganhou brecha no calendário, e teve a semana livre para treinos. A preparação será posta à prova neste domingo (28), quando a equipe do técnico Renato Paiva encara o Internacional, às 16h, no Beira-Rio.

O jogo, válido pela 8ª rodada, é uma briga direta para se afastar da zona de rebaixamento. Bahia e o Colorado somam o mesmo número de pontos na Série A, sete. Mas o tricolor aparece na 13ª posição por ter melhor saldo de gols, enquanto o rival gaúcho é o 15º colocado. Os dois têm apenas um ponto a mais que o Vasco, que abre o Z4.

A última partida do Esquadrão como visitante foi contra o Santos, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Apesar de sair com o empate sem gols, o time foi perigoso no ataque, e apresentou melhora defensiva. Para o atacante Biel, é preciso repetir a atuação, agora contra o Internacional.

"As conversas são sobre estar sempre focado, jogando fora ou não. Independente de qualquer coisa, a gente tem que tentar sempre dar a vida. Foi assim contra o Santos e tenho certeza que vai ser assim contra o Internacional também", afirmou.

Diante do Goiás, na Arena Fonte Nova, porém, o bom desempenho não se repetiu. Aquela partida teve as ausências do zagueiro Kanu e do volante Rezende, que estavam suspensos. Paiva optou por escalar Gabriel Xavier no sistema defensivo, além de apostar no atacante Ademir. Assim, montou um 3-4-3, mas não funcionou. No segundo tempo, o técnico passou para um 4-3-3, mas o tricolor saiu apenas com o empate em 1x1.

Para enfrentar o Internacional, a boa notícia é que Kanu e Rezende estão de volta, e devem ser titulares. As ausências ficam por conta do lateral-esquerdo Matheus Bahia e do meia Yago Felipe, que tratam lesões.

Uma provável escalação tem: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Thaciano, Rezende, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo.

Má fase

Assim como o Bahia, o Inter não vive um bom momento no Brasileirão: perdeu os últimos quatro jogos que disputou na competição. Para Biel, a má fase do time gaúcho pode deixar o confronto ainda mais complicado.

"Com toda a certeza, vai ser muito mais difícil, pelo fato de eles estarem vindo de alguns resultados ruins. Vão querer impor o jogo deles. Mas nós estamos preparados, tivemos uma semana boa de treinos. Agora, é chegar lá e buscar um bom resultado", disse o atacante.

O Colorado, aliás, teve menos tempo de preparação para a partida que o Esquadrão. Enquando o Bahia ganhou uma semana livre - dividida em duas folgas e cinco treinos -, o time gaúcho entrou em campo na quinta-feira (25), pela Libertadores. Venceu o Metropolitanos por 2x1, mas ganhou uma preocupação: Campanharo foi substituído ainda no intervalo em Caracas, por problema no tornozelo direito.

O elenco ganhou folga na sexta (26), após a viagem de volta à Porto Alegre. Assim, o Inter só tem um dia de trabalho, no sábado (27), antes de enfrentar o tricolor. O time tem cinco desfalques: Bustos, Mercado, Vitão, Renê e Mauricio, todos lesionados.

Assim, o time de Mano Menezes deve ter em campo: John, Rômulo, Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Campanharo (Carlos de Pena), Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano.