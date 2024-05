LEGADO

Molejo homenageia Anderson Leonardo em primeiro show após morte do vocalista

Show aconteceu em um bar na Lapa, no centro do Rio de Janeiro

Para a emoção dos fãs e admiradores, o Molejo voltou a se apresentar, na madrugada desta sexta-feira (3), uma semana após a morte do vocalista Anderson Leonardo. O show aconteceu em um bar na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde a banda realiza apresentações semanais.