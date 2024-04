LUTO

Com fila de fãs e famosos, velório de Anderson, do Molejo, acontece neste domingo (28)

Começo da cerimônia foi restrito a familiares do músico

O velório de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, acontece na manhã deste domingo (28), no Cemitério Jardim da Saudade, na zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista faleceu na sexta-feira (26), aos 51 anos, vítima de um câncer descoberto em 2022.