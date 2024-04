OBRA INÉDITA

Com homenagem a Anderson Leonardo, novo álbum do Molejo ganha previsão de lançamento

No álbum, o grupo fará uma homenagem ao cantor e compositor Anderson Leonardo, que faleceu no último dia 26 de abril, em decorrência de um câncer inguinal.

O projeto, batizado de “Paparico do Molejo”, contará com canções inéditas e releituras e participação de artistas como Xande de Pilares, Dudu Nobre, Thiaguinho.

“Antes de o Anderson ser impedido pelos médicos, a gente conseguiu gravar o ‘Paparico do Molejo’, um show com 63 músicas gravadas (…) O grupo vai rodar no segundo semestre com esse trabalho”, contou o empresário Marquinhos SP.