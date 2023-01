Bahia vive onda de extorsões mediante sequestro após popularização do Pix

A Bahia enfrenta hoje uma onda sem precedentes de extorsões mediante sequestro, com vítimas das mais variadas classes sociais. Segundo apurou a Satélite, o crescimento vertiginoso dessa modalidade de crime já está no radar da Secretaria de Segurança Pública e foi tema central de uma reunião ontem entre delegados graduados e diretores de departamento da Polícia Civil. No encontro, foi apresentado um balanço preliminar que apontou para existência de 32 casos em andamento no estado, todos sob investigação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Resgate digital

Fontes da cúpula da Civil atribuem a alta de sequestros à popularização do Pix. "As apurações mostram que quadrilhas mantêm o refém em cativeiro até que ele transfira tudo que tem em pequenas operações pelo Pix. “Muitas vítimas nem precisam ser ricas para cair na mão dos bandidos", relatou um influente integrante da SSP, ao acrescentar que ciganos estão entre os alvos preferenciais (leia mais na página 16).

Fora do ar

Líderes da base governista e da bancada da oposição vão deflagrar a partir de hoje uma frente conjunta de pressão sobre o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes (PSD), para que ele acelere as costuras voltadas à montagem da próxima Mesa Diretora da Casa. A cerca de 20 dias para o reinício das atividades parlamentares, somente a reeleição de Menezes está amarrada. O prazo curto para a definir os demais nomes motivou um grupo de deputados estaduais a cobrarem o início imediato das negociações sobre os oito cargos restantes, incluindo os primeiros vice-presidentes e secretários da Mesa.

Corda no pescoço

Políticos que fazem parte da bancada do estado no Congresso estão convictos de que só um milagre evitará que o ministro da Defesa, José Múcio, seja defenestrado pelo presidente Lula por causa dos escorregões no atentado em série contra os Três Poderes no domingo passado. Para deputados governistas da Bahia ouvidos pela coluna, o alerta enviado pela Abin e supostamente ignorado ou minimizado pelo ministro abriu espaço para que cardeais da base, sobretudo do PT, pedissem a cabeça de Múcio, de quem não escondem a desconfiança.

Xis da questão

O futuro da Secretaria de Turismo e Cultura de Salvador (Secult) se transformou na grande incógnita da reforma administrativa planejada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil). Por trás da interrogação, está a dificuldade em encontrar um quadro com perfil desejado que aceite assumir a pasta. No caso, alguém do mercado, sem atividade político-partidária e que tenha trânsito no trade turístico e cultural. Até a noite de ontem, três nomes estavam no páreo, sendo um deles da esfera política.

Falha nossa!

Por erro de apuração, o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que era cotado para o posto, foi apontado como próximo secretário de Educação da capital. Na verdade, trata-se de Thiago Dantas, atual chefe da pasta de Gestão Pública.