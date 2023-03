Bahia x Jacuipense: FBF antecipa jogos da final do Campeonato Baiano

As datas da final do Campeonato Baiano foram antecipadas. Os jogos de ida e volta entre Bahia e Jacuipense agora estão previstos para o próximo domingo (26) e 2 de abril. A mudança foi confirmada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), que divulgou ainda os locais e horários nesta segunda-feira (20).

Segundo a entidade, a alteração aconteceu após solicitação dos clubes. Inicialmente, as partidas estavam marcadas para os dias 2 e 9 de abril. Mas a eliminação precoce do Esquadrão na Copa do Nordeste possibilitou a antecipação. Como teve a melhor campanha no somatório da fase de grupos e semifinais, o Bahia terá a vantagem de decidir o título em casa.

Assim, o primeiro confronto será realizado na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, às 16h do próximo domingo (26). Já o duelo de volta, quando será conhecido o campeão, acontecerá na Arena Fonte Nova, no dia 2 de abril, no mesmo horário.

O Bahia garantiu vaga na final após golear o Itabuna por 4x1 no último sábado (18), em casa - revertendo a derrota por 1x0 sofrida na ida. Já o Jacuipense assegurou a classificação ao vencer a Juazeirense mais uma vez, por 3x0, no domingo (19), na Arena Valfredão. O Leão do Sisal já havia ganhado o primeiro encontro, por 1x0.

Se houver empate em pontos ganhos e saldo de gols após os dois duelos da final, o campeão será definido nos pênaltis. O Bahia está em busca do seu 50º título do Baianão, enquanto o Jacuipense, vice no ano passado, sonha com a primeira conquista da taça.