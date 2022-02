Baiana é incluída em lista de artistas para ficar de olho em 2022

Analistas de música do YouTube elaboraram uma lista com 10 artistas para ficar de olho em 2022. Na lista, tem um pouco de tudo: funk, trap, pagode, gospel, piseiro, brasilidades e sertanejo.

Rachel Reis, que canta MPB, é a representante baiana da lista. Natural de Feira de Santana, ela tem 24 anos e começou na música em 2016, fazendo shows em barzinhos e eventos na cidade.

Em 2020, soltou seus primeiros singles autorais, "Ventilador" e "Sossego", chamando a atenção ao entregar uma MPB moderna com pitadas de pop, pagodão e arrocha. Sonoridade que se consolidou na deliciosa "Maresia" e no EP "Encosta", trabalhos ao lado dos produtores musicais Zamba e Cuper, lançados em 2021. Em 2022, Rachel lançará seu primeiro álbum.

A lista

Para selecionar os nomes da lista, o YouTube usou uma metodologia baseada em dados, que combina a análise de informações internas da plataforma, como, por exemplo, a curva de crescimento dos streamings e vídeos musicais dentro do YouTube, e a tendência de busca pelo nome dos artistas, além de parâmetros externos, como menções em redes sociais.

"Com os dados analisados, chegamos à lista dos 10 artistas, que acreditamos ter talento e potencial artístico e musical para cair no gosto dos brasileiros ao longo de 2022", diz Sandra Jimenez, diretora do YouTube Music para a América Latina.

Veja o resto da lista

Andressa Hayalla

Gênero: Pagode

A carioca Andressa Hayalla encantou o Brasil quando participou do "The Voice" em 2018. Após o programa, apostou em seu trabalho autoral e se tornou uma das referências da nova geração de mulheres no pagode. Andressa acumula participações com Péricles e Felipe Araújo, e faz parte do último álbum do Grupo Menos é Mais. Para este ano, Andressa continuará lançando projetos musicais.

Brisa Star

Gênero: Forró

A cantora mineira, que se inspirou no pai, também cantor, ganhou destaque na região em 2019, com a versão piseiro de "Me Belisca", de MC Bruninho. A artista, que irá completar 15 anos nesse ano, já emplacou hits como "Se Joga No Passinho", que se consagrou como um dos 10 vídeos de música mais assistidos no YouTube em 2021. Em 2022, a cantora lançou “Vem com Brisa Star”, EP com três faixas inéditas, e se prepara pra lançar mais singles ao longo do ano.

Clarissa

Gênero: Pop

Clarissa Müller, ou apenas Clarissa, é uma cantora e atriz carioca de 23 anos e dona de um dos hits virais de 2021, "nada contra (ciúme)", canção indie pop que acumula mais de 9,5 milhões de visualizações no YouTube. Com um EP homônimo lançado e uma série de singles, Clarissa é uma artista em ascensão do pop nacional e já abriu 2022 com uma parceria com OUTROEU ("Delírio").

Dom Vittor e Gustavo

Gênero: Sertanejo

O gaúcho Dom Vittor começou a cantar cedo, participando de programas de televisão e, em 2016, esteve no “The Voice Kids”. Seguiu com carreira solo e, em 2020, se juntou a Gustavo, que nasceu em Goiânia e cresceu rodeado de música por conta da família: é irmão de Marília Mendonça. Em 2021, eles lançaram "Ângulo Perfeito", com 1,8 milhão de visualizações, seguido por "Calculista", primeira música de trabalho em parceria com Marília Mendonça, cujo videoclipe soma mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.

Felipe Amorim

Gênero: Piseiro

Após compor sucessos para Barões da Pisadinha ("Tá Rocheda") e Wesley Safadão ("Mal de Ex"), o cearense de 24 anos - que mistura piseiro, eletrônico, bregadeira e funk -, estourou de vez em 2021 com "Sem Sentimento", e "Putariazinha", hits que somam mais de 100 milhões views no YouTube. Em 2022, Felipe Amorim seguirá levando seu "piseiro rave" pelo Brasil, abrindo o ano com "Red de Maracujá".

Felipe Grilo

Gênero: Sertanejo

Felipe Grilo é um cantor brasiliense de 25 anos que se mudou para o Rio Grande do Norte e começou a cantar na igreja desde pequeno. O vídeo de "Quebra Minha Promessa", lançado em outubro de 2021, soma 2,5 milhões de visualizações.

Mari Borges

Gênero: Gospel

A mineira Mari Borges começou a carreira aos 16 anos fazendo covers em seu canal do YouTube e hoje, além das releituras, possui um trabalho autoral. Recentemente, a cantora lançou 3 faixas de seu novo projeto, com destaque para 2 faixas em collab com grandes nomes da música gospel: “Outro na Fornalha”, com Sarah Beatriz, e “Fenda da Rocha” com o grupo Casa Worship.

Mc Caverinha

Gênero: Rap/Trapfunk

Kauê de Queiroz Benevides Menezes, o jovem de 13 anos conhecido como Mc Caverinha, se tornou uma das sensações no universo hip hop brasileiro em 2019, quando lançou o single ''Só Não Pisa No Meu Boot’'.Esse ano, Caveirinha, apelidado pelo público de Príncipe do Trap, voltou às paradas com o hit "Pantera". Para se inspirar, em suas músicas o artista retrata experiências reais de sua família, que passou por inúmeras dificuldades.

WIU

Gênero: Trap

O produtor e rapper de 19 anos WIU lançou seu single de estreia “Sucrilhos” em Julho de 2019, e logo depois teve seu primeiro grande sucesso com “Mantém” juntamente com Matuê, lançado em Outubro do mesmo ano pela produtora de Fortaleza, 30PRAUM. O single também foi produzido por WIU e conta com 40 milhões de visualizações no YouTube. Em 2021, o rapper lançou “Lágrimas de Crocodilo” e “Pitbull” e teve grande repercussão no segmento demonstrando seu crescimento como artista.