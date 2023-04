Baiana morta na Argentina: amigas alegam que família do suspeito difamou a vítima

A família do suspeito de ter matado a baiana Emmily Rodrigues, de 26 anos, estaria difamando a jovem na imprensa argentina com notícias negativas. Ela morreu após cair de um prédio em Buenos Aires e o investigado alegou que a brasileira era usuária de drogas.

A estudante Manoelle Assunção, amiga de Emmily, em conversa ao g1, comentou que a jovem não fazia o uso de entorpecentes, sendo uma fake news espalhada pela família de Francisco Sáenz Valiente, empresário na Argentina.

O homem faz parte de uma família influente de advogados que trabalha para um jornal famoso de Buenos Aires, com isso, estariam tentando colocá-la como culpada da queda. O investigado foi preso no mesmo dia da morte da jovem, suspeito de homicídio.

"Estão tentando difamar ela de todas as formas aqui em Buenos Aires. Como a família dele é de advogados de um jornal bem famoso daqui de Buenos Aires, então eles estão comprando as mídias. Estão tentando difamar ela de todas as formas. Está sendo horrível, aqui está horrível", explicou Manoelle.

A amiga, que também mora em Buenos Aires, ainda revelou que tentou reconhecer o corpo da jovem, mas as autoridades não permitiram porque não tinha grau de parentesco.

"Eu fiquei sabendo [da morte] pela família dela, que entrou em contato comigo. Eles me avisaram e pediram para eu tentar reconhecer o corpo. Só que eu cheguei lá no IML [Instituto Médico Legal] e eles não me liberaram, porque eu não tinha ligação familiar. Fui na delegacia para tentar pegar uma autorização, mas eles também não liberaram. Aí a gente teve que esperar os pais delas chegarem".

Os pais já estão na Argentina para investigar a morte da baiana e saber quando o corpo será liberado para o Brasil. O sepultamento poderá ocorrer em Salvador. A imprensa argentina conversou com vizinhos de Francisco, que alegaram ouvir muitas festas no apartamento de luxo do suspeito. Além disso, há uma mulher na história que estaria no momento da queda, identificada como Luana Magalhães Mourão.