Baiana que maquiou Janja para coroação em Londres relata superação até o topo da carreira

Quando saiu do Brasil pela primeira vez aos 18 anos, a baiana de Feira de Santana, Dayane Sena, hoje com 37, jamais imaginou que, alguns anos depois, assinaria o cabelo e a maquiagem da primeira-dama brasileira na solenidade de coroação de um novo monarca britânico.

O desfecho começou a ser desenhado na semana passada, quando a baiana, que vive em Londres, recebeu uma ligação de uma servidora do Itamaraty, solicitando os serviços da hair stylist para uma cliente, cujo nome, inicialmente, fora mantido em segredo. Dayane só descobriu que maquiaria e pentearia Lula Janja da Silva na noite anterior ao primeiro atendimento.

Em Londres, a primeira-dama e o presidente Luís Inácio Lula da Silva participaram da cerimônia de coroação do Rei Charles III do Reino Unido, realizada no sábado (6) na Abadia de Westminster, além de uma reunião com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, e uma recepção no Palácio de Buckingham, evento oferecido pelo rei a chefes de Estado, ambos na sexta-feira (5).

“Eu guardei o sigilo. Mas mesmo assim não consegui dormir direito. Quando eu cheguei à suíte, foi ela [Janja] quem me recebeu, ela que abriu a porta, me tratou super bem. No segundo dia ela também elogiou, disse que o trabalho ficou ótimo”, relembrou Dayane em conversa com o CORREIO nesta terça-feira (9). Ela contou que também teve a oportunidade de conversar com o presidente da República.

“Falei com o presidente que eu sou da Bahia. Ele perguntou quanto tempo eu morava aqui... Foi uma experiência incrível.”

Os efeitos positivos da repercussão do atendimento à primeira-dama já começaram a aparecer na vida de Dayane, apesar de ela já ter um trabalho consolidado. A procura aumentou. Daqui a algumas semanas, inclusive, a brasileira estará no maior festival de cinema do mundo, em Cannes, para maquiar uma modelo, uma jornalista e “quem mais aparecer”, como ela diz com sorriso na voz.

“Muitas portas se abriram. A minha história tem inspirado pessoas, inspirado muitas mulheres. Eu já até pedi a uma amiga para me ajudar nas redes sociais porque eu não estou conseguindo responder todo mundo, mas eu quero responder. Independente de onde eu chegar, eu quero reconhecer de onde eu vim”, diz.

Para os próximos meses, a agenda de trabalho da baiana também terá passagens pela Suíça, Sardenha (Itália), Grécia e Brasil. A programação é que ela desembarque no país de origem no final de setembro, devendo permanecer por algumas semanas. Visitas à família e aos amigos em Feira também estão na lista.

Diferente do início da carreira na capital britânica, atualmente Dayane não trabalha em salão. Ela atende as clientes em domicílio, vai aos hotéis e as acompanha em viagens, se for necessário. Para estruturar sua marca, contratou um serviço de marketing, tem um site (www.dayanesena.com) e explora os recursos das redes sociais, principalmente o Instagram, onde possui 13,6 mil seguidores (@day.senamakeup). E os registros do atendimento à ilustre cliente, claro, estão lá. Dayane também trabalha com duas agências de cabelo e maquiagem em Londres.

Em sua cartela de cliente há outras famosas, principalmente esposas de jogadores, como Belle Silva (Thiago Silva, do Chealsea), Paula Gaspar (Edu Gaspar, diretor do Arsenal), a esposa do Lucas Moura, do Totteham, entre outras.

De Feira de Santana para o mundo

Dayane Sena nasceu, cresceu e viveu exclusivamente em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador, até 2004, quando fez sua primeira viagem para o exterior. Ela atravessou o globo rumo ao Japão com um grupo chamado Bahia Brasil, que, à época, selecionava brasileiros para trabalhar em um parque brasileiro no país asiático. Ela morou um ano no Japão e, ao retornar para a sua cidade natal, percebeu que desejava mais.

“Quando eu voltei para Feira achei que poderia alcançar mais coisas. Então, eu viajei para a Itália e vivi lá durante seis anos não consecutivos. Casei com um italiano, me divorciei depois de quase três anos e voltei para recomeçar minha vida do zero em Feira de Santana”, conta.

Foi neste segundo retorno a Feira que Dayane, de fato, enveredou pelo mundo da beleza. Começou a trabalhar em um salão como cabeleireira e, um tempo depois, também convocada pela gerência a começar a maquiar. Prosperou na nova função e, mais uma vez, decidiu buscar outras paradas.

Quatro anos após retornar da Itália, Dayane mudou-se para João Pessoa, capital da Paraíba, onde deu continuidade ao trabalho com cabelo e maquiagem. Foi também em João Pessoa que ela conheceu Juliette, que viria a se tornar, em 2021, a vencedora do Big Brother Brasil. “Trabalhávamos no mesmo salão. Éramos colegas de trabalho”.

Em 2017, durante suas férias, a baiana retornou à Itália e, durante a estadia, conheceu outro italiano, com quem iniciou um relacionamento. O homem chegou a vir ao Brasil visitá-la antes de combinarem a ida dela para o país europeu. A proposta era passar seis meses lá, conhecer a família do então namorado e sentir a possibilidade de permanência. Após a mudança, no entanto, a brasileira conheceu uma nova face do companheiro, marcada por um comportamento abusivo, de violência verbal e psicológica.

Semanas após ter chegado à Itlália, Dayane compartilhou com uma amiga, que já vivia em Londres, a situação de violência a qual estava submetida. Com incentivo e certeza de acolhimento, fugiu para a capital britânica decidida a recomeçar.

“Já que é para recomeçar do zero, recomeça aqui com dignidade”, ouviu Dayane da amiga, que também é baiana de Feira de Santana. E assim fez. “Eu tinha € 350 na conta na época. Vim para Londres, fiz do limão uma limonada. Não foi fácil no início. Vim para a casa dessa amiga. Fiquei um ano e meio dormindo na sala da casa dela, no sofá. Comecei a trabalhar em salão aqui. Ganhava pouco, mas me orgulhei daqui porque era o que tinha. Eu olhei para Londres e falei: ‘eu tenho a oportunidade de ser a melhor maquiadora e a melhor cabeleireira, não só de Londres, do mundo’”.

Uma das principais barreiras que Dayane encontrou em Londres foi a língua. Ela não falava inglês fluente. Mas depois de um ano e meio no país resolveu começar a arriscar com o pouco de domínio que conseguiu acumular. “Eu não posso ficar na zona de conforto. Vou com o inglês pouco que eu tenho”, relembra.

Determinação e foco

À época das dificuldades em Londres, Dayane mantinha um segredo que jamais a deixava esquecer aonde deseja chegar.

“Eu anotava tudo que eu queria ser em um papel, colocava na parede do meu quarto e declarava todos os dias de manhã quando eu acordava. ‘Essa situação que eu estou não vai permanecer. Eu serei a melhor maquiadora de Londres. A melhor cabeleireira de Londres.’”

O exercício de visualização ajudou Dayane a manter o foco, mas também fortalecer a autoestima. Incitava a olhar a própria trajetória, para falar de si ela não deixa de fora adjetivos como “guerreira”, “determinada”, “empenhada” e “vitoriosa”. Dayane vive em Londres há seis anos.

A obstinação de Dayane em construir a vida além dos limites de Feira de Santana não a afastou da família. Ela é filha de um casal de trabalhadores do comércio e a terceira de três irmãos. Com a melhoria da condição financeira, ela tem conseguido, inclusive, realizar um desejo que já carregava desde a juventude, garantir à família uma vida melhor.

A repercussão da escolha para atender a primeira-dama tem sido motivo de orgulho, como conta a irmã de Dayane, Daniela Sena: "Fico feliz e orgulhosa porque ela abdicou da sua família, ficou distante do seu país, mas por um motivo nobre. Com a valorização profissional através do seu trabalho, sempre buscou ajudar nossa família. Nunca perdeu sua essência e colhe agora os frutos do reconhecimento dentro da sua nação. Representando muito bem a sua cidade", declara.