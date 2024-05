SALVADOR

Morar Melhor: 101 casas são reformadas em Pirajá

Inauguração aconteceu neste sábado (18)

Da Redação

Publicado em 18 de maio de 2024 às 11:59

Morar Melhor beneficia moradores de Pirajá Crédito: Betto Jr/Secom

O bairro de Pirajá foi contemplado pela quarta vez pelo programa Morar Melhor. O projeto visa beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem na região.

Na manhã deste sábado (18), foi a vez da comunidade de Nova Gersina celebrar a entrega de 101 casas reformadas, com a presença do prefeito Bruno Reis e demais autoridades municipais. No total, 426 imóveis em situação precária já foram reformados pela Prefeitura de Salvador na comunidade.

Uma das beneficiárias foi a feirante aposentada Elovaldina Oliveira Silva, de 85 anos, mais conhecida como dona Lô. Moradora do bairro há 40 anos, a idosa estava emocionada na inauguração. “Já chorei muito de alegria, não esperava receber este presente, foi uma grande surpresa. Gostei muito. Meu sentimento maior é de gratidão”, disse.

O prefeito Bruno Reis lembrou que o depoimento de dona Elovaldina foi parecido com o de muitas famílias contempladas com o programa. “Famílias que, em um dia de chuva como esse, tinham que colocar a cama para o lado, botando um balde para conter a goteira. Muitos dizem ‘chovia até mais dentro de casa do que fora’. A casa de dona Lô praticamente não tinha banheiro. E nós colocamos banheiro, fizemos esgoto, pintura, telhado novo, porta, janela e agora ela mora com toda dignidade”.

Morar Melhor beneficia moradores de Pirajá Crédito: Betto Jr/Secom

O gestor lembrou que, em todas as etapas do programa, o bairro de Pirajá foi contemplado. “Talvez seja um dos poucos bairros que, nas quatro etapas do Morar Melhor, se fez presente. Porque as famílias precisam, o bairro e as casas atendem os critérios técnicos do programa. Casas que sofrem com infiltração e fata de infraestrura, e mudamos essa realidade”.

Vizinha e filha de dona Lô, a diarista Telma Ferreira, de 47 anos, também teve a casa requalificada. “Eu não tenho o que falar. Só o que fez por mim e pela casa da minha mãe, e cobriu o meu telhado, está ótimo. Traz uma segurança maior em dia de chuva também”.

Demais intervenções

O prefeito também autorizou intervenções da Prefeitura no bairro. “Pretendemos instalar aqui um Multicentro de Saúde, com consultas especializadas e exames das mais diversas áreas. Também vamos reformar e colocar grama sintética no Campo do Irecê, e a praça General Labatut, já visando os festejos do 2 de Julho”, declarou Bruno Reis.

Balanço e critérios

Recentemente, a gestão municipal entregou 150 casas em Mirantes de Periperi e outras 100 no Calafate, beneficiando 250 famílias somente nestes dois locais. Desde que iniciou as atividades, em 2015, o Morar Melhor, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), já ultrapassou a marca de 50 mil unidades habitacionais reformadas em cerca de 300 localidades da capital baiana. Por meio do programa, são executados serviços como pintura e reboco, colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário, dentre outros itens.