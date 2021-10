Baiana Sthe Matos acusa ex Abner de ter vazado vídeo íntimo dela com atual

Durante uma conversa com outros peões na Fazenda nesta terça-feira (5), a influencer baiana Sthe Matos relembrou quando um vídeo seu com o namorado Victor Igoh vazou nas redes sociais. No papo, ela responsabilizou o ex-marido, o também influencer Abner Pinheiro, pelo vazamento.

Sthe contou que ficou abalada quando ocorreu o vazamento em 2020. Ela disse que tem certeza de que Abner teria hackeado o seu iCloud e vazado o vídeo.

"Eu sei quem foi. Meu ex. Porque era a única pessoa que sabia da minha senha e ID e quando a gente estava junto, ele ficava me hackeado pelo ID. Era única pessoa. E, tipo assim, ele pegou meu ID, colocou no [celular] dele e apagou tudo meu. Perdi fotos do meu parto, de todos os momentos mais fod*s da minha vida. Perdi tudo. Até coisa de banco, fotos com meu pai", iniciou Sthe.

Ao ouvir a fofoca, Rico Melquíades perguntou se o ex em questão era "A", se referindo à primeira letra do nome de Abner Pinheiro. Sthe confirmou e continuou dando detalhes da sua versão.

"Eu estava com o celular e, do nada, desligou. Aí, ligou e apareceu que estava conectado de Itapuã. Quando eu liguei o celular, não tinha nada. O último registro e horário no bairro que eu morava. Na mesma hora, eu lembrei que não mudei a senha porque ele era a única pessoa que tinha a senha, mas eu nem lembrava desse gif [do vídeo] na minha galeria", continuou Sthe.

Após isso, a baiana disse que teve certeza de que Abner foi o responsável quando viu um print que só ela tinha em seu celular no processo que Abner movia contra ela.

"Só eu tinha esse print, tinha tirado para mandar para a minha amiga e nem mandei. Tirei e ficou na galeria e dois dias depois estava no processo. Eu já sabia e foi a confirmação. Eu não podia nem puxar o processo porque era segredo de Justiça. Dias depois, o vídeo vazou na internet toda", desabafou.

Rico Melquíades minimizou o vazamento e elogiou a colega de confinamento. "Amiga, você estava linda, todo mundo viu mesmo. Deu uma repercussão gigante", relembrou o humorista.

Sthe contou para os amigos que abriu um processo contra Abner, mas não conseguiu comprovar a culpa do ex. Para ela, o momento foi ainda mais complicado por ter medo de perder a guarda do filho, Apolo.

"Fiquei desesperada. Dava para ver meus peitos, meu negócio. Ele jogou para mostrar que eu não era mãe suficiente. Que eu era vagabunda, bizarro. Eu voltava para casa chorando, não queria sair. Pensei que ia perder meu filho", completou.

A baiana ainda revelou para os amigos que gosta de gravar vídeos íntimos com Victor Igoh, atual noivo. “A gente é muito de gravar vídeo. Até hoje a gente não para e gosta muito. Tem vários em casa”, assumiu.